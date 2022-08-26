https://ria.ru/20220826/gazprom-1812299146.html

"Газпром" рассказал о подготовке к зиме

"Газпром" рассказал о подготовке к зиме - РИА Новости, 26.08.2022

"Газпром" рассказал о подготовке к зиме

Объем закачки газа в подземные хранилища России на 24 августа составил 91,4%, подготовка к прохождению осенне-зимнего периода идет планово, сообщил "Газпром". РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T13:47

2022-08-26T13:47

2022-08-26T14:09

экономика

газпром

группа газ

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Объем закачки газа в подземные хранилища России на 24 августа составил 91,4%, подготовка к прохождению осенне-зимнего периода идет планово, сообщил "Газпром"."Подготовка к готовности прохождения осенне-зимнего максимума идет в стандартном плановом ежедневном режиме. Объем закачки газа в подземные хранилища России на 24.08 составил 91,4%", - написал "Газпром" в своем официальном Telegram-канале."Газпром" в апреле сообщал, что к зиме в российских ПХГ будет создан рекордный резерв газа - 72,662 миллиарда кубометров. Потенциальная максимальная производительность выйдет на новый максимум - 852,4 миллиона кубометров в сутки.

https://ria.ru/20220825/gaz-1812087985.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, газпром, группа газ, россия