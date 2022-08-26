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"Газпром" рассказал о подготовке к зиме
"Газпром" рассказал о подготовке к зиме - РИА Новости, 26.08.2022
"Газпром" рассказал о подготовке к зиме
Объем закачки газа в подземные хранилища России на 24 августа составил 91,4%, подготовка к прохождению осенне-зимнего периода идет планово, сообщил "Газпром". РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:47
2022-08-26T13:47
2022-08-26T14:09
экономика
газпром
группа газ
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Объем закачки газа в подземные хранилища России на 24 августа составил 91,4%, подготовка к прохождению осенне-зимнего периода идет планово, сообщил "Газпром"."Подготовка к готовности прохождения осенне-зимнего максимума идет в стандартном плановом ежедневном режиме. Объем закачки газа в подземные хранилища России на 24.08 составил 91,4%", - написал "Газпром" в своем официальном Telegram-канале."Газпром" в апреле сообщал, что к зиме в российских ПХГ будет создан рекордный резерв газа - 72,662 миллиарда кубометров. Потенциальная максимальная производительность выйдет на новый максимум - 852,4 миллиона кубометров в сутки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, газпром, группа газ, россия
Экономика, Газпром, Группа ГАЗ, Россия
13:47 26.08.2022 (обновлено: 14:09 26.08.2022)
"Газпром" рассказал о подготовке к зиме
"Газпром": объем закачки газа в подземные хранилища России составил 91,4 процента
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Объем закачки газа в подземные хранилища России на 24 августа составил 91,4%, подготовка к прохождению осенне-зимнего периода идет планово, сообщил "Газпром".
"Подготовка к готовности прохождения осенне-зимнего максимума идет в стандартном плановом ежедневном режиме. Объем закачки газа в подземные хранилища России на 24.08 составил 91,4%", - написал "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.
"Газпром" в апреле сообщал, что к зиме в российских ПХГ будет создан рекордный резерв газа - 72,662 миллиарда кубометров. Потенциальная максимальная производительность выйдет на новый максимум - 852,4 миллиона кубометров в сутки.