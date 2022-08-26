23:13 26.08.2022 (обновлено: 23:14 26.08.2022)
США продолжат искать пути наращивания поставок природного газа в Европу
В США сообщили о продолжении поиска путей наращивания поставок природного газа в Европу
© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. США продолжают искать пути укрепления энергетической безопасности стран Европы в условиях сокращения поставок природного газа из России, предстоит "дополнительная работа" на данном направлении, заявила в пятницу официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы уже достигли прогресса в данном вопросе – с марта поставки природного газа в Европу увеличились на 84% по сравнению с 2021 годом. При этом доля американских поставок возросла в три раза. В действительности, поставки газа в Европу с марта выросли на 20 миллиардов кубометров в сравнении с предыдущим годом, что уже превышает обещанные президентом Байденом объемы", - сказала Жан-Пьер на регулярном брифинге.
Вместе с тем, по ее словам, Вашингтону предстоит проделать "дополнительную работу" на данном направлении, и США продолжат искать пути увеличения поставок СПГ в Европу, параллельно добиваясь снижения зависимости региона от импорта российского газа.
При этом Жан-Пьер не согласилась с прогнозом ряда экспертов о том, что приближающаяся зима и дефицит газа в хранилищах европейских стран может привести к расколу в единстве западных стран.
"Мы уверены, что этот союз, это партнерство продолжат существовать. Мы также намерены обеспечить наших партнеров на Украине необходимыми средствами для продолжения борьбы за ее суверенитет", - добавила представительница американской администрации.
В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3 892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Последнее же подорожание на европейских рынках газа связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Неделю назад компания "Газпром" заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября. Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2 700 долларов за тысячу кубометров, а накануне преодолели отметку в 3 300 долларов.