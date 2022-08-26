https://ria.ru/20220826/gaz-1812435916.html

Медведев назвал вопрос с поставками газа в ЕС частью войны против России

Медведев назвал вопрос с поставками газа в ЕС частью войны против России - РИА Новости, 26.08.2022

Медведев назвал вопрос с поставками газа в ЕС частью войны против России

Россия готова поставлять Европе газ в прописанных в контрактах объемах, но если в ЕС будут выкручивать руки, отказываясь поставлять отремонтированные турбины... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T21:58

2022-08-26T21:58

2022-08-26T21:58

экономика

россия

европа

северный поток — 2

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия готова поставлять Европе газ в прописанных в контрактах объемах, но если в ЕС будут выкручивать руки, отказываясь поставлять отремонтированные турбины для "Северного потока" или от запуска "Северного потока 2", то не будет тех объемов, на которые они рассчитывают, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев назвал вопрос с поставками газа частью войны, которая ведется против России."Мы же не отказывались поставлять газ в Европу никогда. Мы построили "Северный поток — 2", мы исполняли все обязательства, но нам сказали, что ваш газ не нужен, более того, платить мы в евро и в долларах не сможем, поскольку теперь мы прикрываем корреспондентские отношения с вашими банками. Мы тогда решили, что в этом случае для нас существует единственная возможность – это использовать рубль в качестве платежного средства. То есть это последствия санкционной войны, которая была развязана Западом. Да, и сейчас мы готовы поставлять газ в тех объемах, которые законтрактованы", - сказал он интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.Однако, по словам Медведева, объемы поставок будут зависеть от позиции западных и европейских стран."Если нам будут выкручивать руки, если будут запрещать платежи или если будут отказываться от поставки отремонтированных турбин или от запуска "Северного потока 2", такого рода поставок, наверное, не будет в тех объемах, в которых западные страны на это рассчитывают", - заявил он.

https://ria.ru/20220826/potok-1812204355.html

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экономика, россия, европа, северный поток — 2, дмитрий медведев, в мире