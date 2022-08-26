https://ria.ru/20220826/gaz-1812407161.html
Цены на газ в Европе опустились ниже 3200 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились ниже 3200 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 26.08.2022
Цены на газ в Европе опустились ниже 3200 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка выше 3500 долларов за тысячу кубометров закрыли торги пятницы на 3164 долларах, потеряв к уровню четверга почти 4%,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:20
2022-08-26T19:20
2022-08-26T19:29
природный газ
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газпром
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка выше 3500 долларов за тысячу кубометров закрыли торги пятницы на 3164 долларах, потеряв к уровню четверга почти 4%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги на уровне 3213,2 доллара за тысячу кубометров (-2,3%) и первую половину дня умеренно опускались. Ценовой минимум составил 2926,2 доллара (-11,1%).Вечером котировки отыграли снижение и перешли к росту, превысив 3500 долларов за тысячу кубометров, впервые с начала марта. Максимум торгов составил 3525,9 доллара за тысячу кубометров (+7,2%). Но к закрытию цены резко опустились и остановились на 3164 долларах (-3,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 3290,2 доллара за тысячу кубометров, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Последнее же подорожание на европейских рынках газа связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Неделю назад компания "Газпром" заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября. Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а накануне преодолели отметку в 3300 долларов.
https://ria.ru/20220826/gaz-1812315854.html
https://ria.ru/20220826/gaz-1812291517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природный газ, в мире, экономика, европа, газпром, северный поток
Природный газ, В мире, Экономика, Европа, Газпром, Северный поток
19:20 26.08.2022 (обновлено: 19:29 26.08.2022)
Цены на газ в Европе опустились ниже 3200 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги на уровне 3164 доллара за тысячу кубометров
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка выше 3500 долларов за тысячу кубометров закрыли торги пятницы на 3164 долларах, потеряв к уровню четверга почти 4%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE
.
Ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги на уровне 3213,2 доллара за тысячу кубометров (-2,3%) и первую половину дня умеренно опускались. Ценовой минимум составил 2926,2 доллара (-11,1%).
Вечером котировки отыграли снижение и перешли к росту, превысив 3500 долларов за тысячу кубометров, впервые с начала марта. Максимум торгов составил 3525,9 доллара за тысячу кубометров (+7,2%). Но к закрытию цены резко опустились и остановились на 3164 долларах (-3,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 3290,2 доллара за тысячу кубометров, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Последнее же подорожание на европейских рынках газа связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Неделю назад компания "Газпром" заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября. Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а накануне преодолели отметку в 3300 долларов.