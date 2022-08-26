17:51 26.08.2022 (обновлено: 18:43 26.08.2022)
Цены на газ в Европе превысили 3500 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили 3500 долларов за тысячу кубометров
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Стоимость газовых фьючерсов в Европе впервые с марта превысила 3500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Торги ближайшими контрактами по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись на уровне 3213,2 доллара за тысячу кубометров (–2,3 процента к расчетной цене предыдущего дня — 3290,2 доллара). Но по состоянию на 17:39 мск цены растут на 6,6 процента, достигая 3507,7 доллара за тысячу кубов.
В начале марта стоимость газа на бирже в Европе четыре дня подряд обновляла исторические максимумы из-за опасений запрета на поставки из России. Рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки установили 7 марта.
Новое подорожание связано с неопределенностью в поставках. "Газпром" анонсировал остановку прокачки по "Северному потоку" с 31 августа по 2 сентября для планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".
Ощутимый рост стоимости начался весной 2021 года. Так, средняя цена на споте по индексу хаба TTF тогда колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.
По мнению экспертов, к росту цен тогда привела совокупность факторов: высокий спрос на СПГ в Азии, ограниченное предложение у основных поставщиков и низкий уровень заполненности хранилищ в Европе.