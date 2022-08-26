https://ria.ru/20220826/gaz-1812384983.html

Цены на газ в Европе превысили 3500 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 3500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 26.08.2022

Цены на газ в Европе превысили 3500 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газовых фьючерсов в Европе впервые с марта превысила 3500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T17:51

2022-08-26T17:51

2022-08-26T18:43

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Стоимость газовых фьючерсов в Европе впервые с марта превысила 3500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги ближайшими контрактами по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись на уровне 3213,2 доллара за тысячу кубометров (–2,3 процента к расчетной цене предыдущего дня — 3290,2 доллара). Но по состоянию на 17:39 мск цены растут на 6,6 процента, достигая 3507,7 доллара за тысячу кубов.В начале марта стоимость газа на бирже в Европе четыре дня подряд обновляла исторические максимумы из-за опасений запрета на поставки из России. Рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки установили 7 марта.Новое подорожание связано с неопределенностью в поставках. "Газпром" анонсировал остановку прокачки по "Северному потоку" с 31 августа по 2 сентября для планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".Ощутимый рост стоимости начался весной 2021 года. Так, средняя цена на споте по индексу хаба TTF тогда колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.По мнению экспертов, к росту цен тогда привела совокупность факторов: высокий спрос на СПГ в Азии, ограниченное предложение у основных поставщиков и низкий уровень заполненности хранилищ в Европе.

https://ria.ru/20220826/gaz-1812315854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, экономика, европа, азия, газпром, северный поток, природный газ