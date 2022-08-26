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Цены на газ в Европе превысили 3500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 26.08.2022
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Цены на газ в Европе превысили 3500 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 3500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 26.08.2022
Цены на газ в Европе превысили 3500 долларов за тысячу кубометров
Стоимость газовых фьючерсов в Европе впервые с марта превысила 3500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:51
2022-08-26T18:43
в мире
экономика
европа
азия
газпром
северный поток
природный газ
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Стоимость газовых фьючерсов в Европе впервые с марта превысила 3500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги ближайшими контрактами по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись на уровне 3213,2 доллара за тысячу кубометров (–2,3 процента к расчетной цене предыдущего дня — 3290,2 доллара). Но по состоянию на 17:39 мск цены растут на 6,6 процента, достигая 3507,7 доллара за тысячу кубов.В начале марта стоимость газа на бирже в Европе четыре дня подряд обновляла исторические максимумы из-за опасений запрета на поставки из России. Рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки установили 7 марта.Новое подорожание связано с неопределенностью в поставках. "Газпром" анонсировал остановку прокачки по "Северному потоку" с 31 августа по 2 сентября для планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".Ощутимый рост стоимости начался весной 2021 года. Так, средняя цена на споте по индексу хаба TTF тогда колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.По мнению экспертов, к росту цен тогда привела совокупность факторов: высокий спрос на СПГ в Азии, ограниченное предложение у основных поставщиков и низкий уровень заполненности хранилищ в Европе.
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в мире, экономика, европа, азия, газпром, северный поток, природный газ
В мире, Экономика, Европа, Азия, Газпром, Северный поток, Природный газ
17:51 26.08.2022 (обновлено: 18:43 26.08.2022)
 
Цены на газ в Европе превысили 3500 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили 3500 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Стоимость газовых фьючерсов в Европе впервые с марта превысила 3500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Торги ближайшими контрактами по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись на уровне 3213,2 доллара за тысячу кубометров (–2,3 процента к расчетной цене предыдущего дня — 3290,2 доллара). Но по состоянию на 17:39 мск цены растут на 6,6 процента, достигая 3507,7 доллара за тысячу кубов.
Хайдахское газовое хранилище в городе Хайдах близ Зальцбурга - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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Норвежский министр не поддержал поставки газа в ЕС по фиксированной цене
В начале марта стоимость газа на бирже в Европе четыре дня подряд обновляла исторические максимумы из-за опасений запрета на поставки из России. Рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки установили 7 марта.
Новое подорожание связано с неопределенностью в поставках. "Газпром" анонсировал остановку прокачки по "Северному потоку" с 31 августа по 2 сентября для планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".
Ощутимый рост стоимости начался весной 2021 года. Так, средняя цена на споте по индексу хаба TTF тогда колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.
По мнению экспертов, к росту цен тогда привела совокупность факторов: высокий спрос на СПГ в Азии, ограниченное предложение у основных поставщиков и низкий уровень заполненности хранилищ в Европе.
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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Болгария направила "Газпрому" уведомление о переговорах по поставкам газа
 
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