14:42 26.08.2022 (обновлено: 18:45 26.08.2022)
Макрон заверил, что с газом во Франции зимой все будет хорошо
Глава Франции Макрон заверил, что с газом в стране зимой все будет хорошо
© AFP 2022 / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон общается с прессой в ходе своего визита в Алжир
Президент Франции Эммануэль Макрон общается с прессой в ходе своего визита в Алжир
ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости. Во Франции будет все в порядке с газом предстоящей зимой, уверен французский президент Эммануэль Макрон.
"Мы диверсифицировали поставки газа, скоро у нас появится новый газовый терминал в Гавре, мы обеспечили себя запасами газа. Наши стратегические газовые хранилища заполнены уже на более, чем 90%. Поэтому у французов с газом все будет хорошо этой зимой", - сказал в пятницу Макрон, отвечая на вопросы журналистов в Алжире, где он находится с визитом.
Ранее стало известно, что Франция стала пятой страной Евросоюза, где подземные хранилища заполнены газом более, чем на 90%.
В конце июля официальный представитель французского кабмина Оливье Веран заявил, что Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с точки зрения производства электроэнергии. Правительство Франции уже приняло ряд жестких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей, и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии. Правительство также призвало граждан, несмотря на сильную жару, не злоупотреблять кондиционерами.