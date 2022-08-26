https://ria.ru/20220826/gaz-1812313285.html

Макрон заверил, что с газом во Франции зимой все будет хорошо

Макрон заверил, что с газом во Франции зимой все будет хорошо - РИА Новости, 26.08.2022

Макрон заверил, что с газом во Франции зимой все будет хорошо

Во Франции будет все в порядке с газом предстоящей зимой, уверен французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T14:42

2022-08-26T14:42

2022-08-26T18:45

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франция

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алжир (провинция)

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ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости. Во Франции будет все в порядке с газом предстоящей зимой, уверен французский президент Эммануэль Макрон."Мы диверсифицировали поставки газа, скоро у нас появится новый газовый терминал в Гавре, мы обеспечили себя запасами газа. Наши стратегические газовые хранилища заполнены уже на более, чем 90%. Поэтому у французов с газом все будет хорошо этой зимой", - сказал в пятницу Макрон, отвечая на вопросы журналистов в Алжире, где он находится с визитом.Ранее стало известно, что Франция стала пятой страной Евросоюза, где подземные хранилища заполнены газом более, чем на 90%.В конце июля официальный представитель французского кабмина Оливье Веран заявил, что Франция находится в "беспрецедентно сложной" ситуации с точки зрения производства электроэнергии. Правительство Франции уже приняло ряд жестких мер по экономии электроэнергии. Так, в этих целях в стране расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей, и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии. Правительство также призвало граждан, несмотря на сильную жару, не злоупотреблять кондиционерами.

https://ria.ru/20220826/gaz-1812291517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, гавр, алжир (провинция)