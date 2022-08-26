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Болгария направила "Газпрому" уведомление о переговорах по поставкам газа - РИА Новости, 26.08.2022
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Болгария направила "Газпрому" уведомление о переговорах по поставкам газа
Болгария направила "Газпрому" уведомление о переговорах по поставкам газа - РИА Новости, 26.08.2022
Болгария направила "Газпрому" уведомление о переговорах по поставкам газа
Болгария готова возобновить контакты с "Газпромом" по поводу поставок газа, заявил министр энергетики страны Росен Христов. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:17
2022-08-26T15:47
экономика
болгария
газпром
в мире
россия
природный газ
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Болгария готова возобновить контакты с "Газпромом" по поводу поставок газа, заявил министр энергетики страны Росен Христов."Активных переговоров с "Газпромом" пока нет, но временное правительство направило уведомление о готовности возобновить переговоры", — сказал он в эфире телеканала Nova TV. Христов уточнил, что болгарская сторона ожидает ответа до понедельника."Мы дали понять, что хотим начать переговоры или, вернее, продолжить их, чтобы прояснить некоторые спорные условия. Мы просто отправили информацию о том, что готовы к обсуждению, и попросили их возобновить контракт", — добавил член кабмина.София предлагает продлить на 2023 год срок приема оставшихся по соглашению объемов. При этом, как заметил Христов, о заключении нового договора речи не идет.Ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме. Временное правительство, пришедшее после отставки Кирила Петкова, готово вернуться к обсуждению с прежним поставщиком.
https://ria.ru/20220825/gaz-1812167172.html
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экономика, болгария, газпром, в мире, россия, природный газ
Экономика, Болгария, Газпром, В мире, Россия, Природный газ
13:17 26.08.2022 (обновлено: 15:47 26.08.2022)
 
Болгария направила "Газпрому" уведомление о переговорах по поставкам газа

Болгария направила "Газпрому" уведомление о готовности возобновить переговоры по газу

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип энергетической компании "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Болгария готова возобновить контакты с "Газпромом" по поводу поставок газа, заявил министр энергетики страны Росен Христов.
"Активных переговоров с "Газпромом" пока нет, но временное правительство направило уведомление о готовности возобновить переговоры", — сказал он в эфире телеканала Nova TV.
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В Болгарии предупредили о крупной потере в случае арбитража с "Газпромом"
Христов уточнил, что болгарская сторона ожидает ответа до понедельника.
"Мы дали понять, что хотим начать переговоры или, вернее, продолжить их, чтобы прояснить некоторые спорные условия. Мы просто отправили информацию о том, что готовы к обсуждению, и попросили их возобновить контракт", — добавил член кабмина.
София предлагает продлить на 2023 год срок приема оставшихся по соглашению объемов. При этом, как заметил Христов, о заключении нового договора речи не идет.
Ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме. Временное правительство, пришедшее после отставки Кирила Петкова, готово вернуться к обсуждению с прежним поставщиком.
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