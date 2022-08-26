https://ria.ru/20220826/gaz-1812229366.html

Биржевые цены на газ в Европе потеряли почти десять процентов

Биржевые цены на газ в Европе потеряли почти десять процентов - РИА Новости, 26.08.2022

Биржевые цены на газ в Европе потеряли почти десять процентов

Цены фьючерсов на газ в Европе в последний день торговой недели теряют почти 9%, находятся у отметки в 3000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T09:42

2022-08-26T09:42

2022-08-26T09:56

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россия

европа

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе в последний день торговой недели теряют почти 9%, находятся у отметки в 3000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли на уровне 3213,2 доллара (-2,3%). По состоянию на 9.22 мск цены снижаются на 8,6%, составляя 3007,2 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 3290,2 доллара, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Ценовая волатильность на европейских рынках газа связана с неопределенностью в отношении безопасности его поставок. В пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября. Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а накануне преодолели отметку в 3300 долларов.Но ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, европа