https://ria.ru/20220826/gar-1812220550.html

В некоторых районах Москвы ощущается запах гари

В некоторых районах Москвы ощущается запах гари - РИА Новости, 26.08.2022

В некоторых районах Москвы ощущается запах гари

Запах гари от лесных пожаров в Рязанской области продолжает ощущаться в некоторых районах Москвы, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T08:37

2022-08-26T08:37

2022-08-26T09:39

татьяна позднякова

москва

отрадное

рязанская область

природные пожары в россии

общество

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Запах гари от лесных пожаров в Рязанской области продолжает ощущаться в некоторых районах Москвы, передают корреспонденты РИА Новости.Журналисты зафиксировали его на востоке столицы, в районе Перово, а на северо-востоке и на севере города некоторые районы затянуло дымкой. На западе, юго-западе, в районе Коньково, на северо-востоке, в районе Отрадное, и на севере, в районе Алтуфьево, запаха не чувствуется.Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала агентству, что запах гари и дымка продолжат поступать в столичный регион, но ухудшений не ожидается.Дым от лесных пожаров Рязанской области начал проникать в отдельные районы Москвы на прошлой неделе: 20 и 21 августа едкий запах гари ощущался по всей столице.Леса в Рязанской области горят уже вторую неделю. По данным экстренных служб, сейчас площадь, пройденная огнем, составляет более 15 тысяч гектаров. В регионе ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20220826/pozhary-1812210920.html

москва

отрадное

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

татьяна позднякова, москва, отрадное, рязанская область, природные пожары в россии, общество