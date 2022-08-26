https://ria.ru/20220826/gar-1812220550.html
В некоторых районах Москвы ощущается запах гари
В некоторых районах Москвы ощущается запах гари - РИА Новости, 26.08.2022
В некоторых районах Москвы ощущается запах гари
Запах гари от лесных пожаров в Рязанской области продолжает ощущаться в некоторых районах Москвы, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T08:37
2022-08-26T08:37
2022-08-26T09:39
татьяна позднякова
москва
отрадное
рязанская область
природные пожары в россии
общество
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Запах гари от лесных пожаров в Рязанской области продолжает ощущаться в некоторых районах Москвы, передают корреспонденты РИА Новости.Журналисты зафиксировали его на востоке столицы, в районе Перово, а на северо-востоке и на севере города некоторые районы затянуло дымкой. На западе, юго-западе, в районе Коньково, на северо-востоке, в районе Отрадное, и на севере, в районе Алтуфьево, запаха не чувствуется.Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала агентству, что запах гари и дымка продолжат поступать в столичный регион, но ухудшений не ожидается.Дым от лесных пожаров Рязанской области начал проникать в отдельные районы Москвы на прошлой неделе: 20 и 21 августа едкий запах гари ощущался по всей столице.Леса в Рязанской области горят уже вторую неделю. По данным экстренных служб, сейчас площадь, пройденная огнем, составляет более 15 тысяч гектаров. В регионе ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20220826/pozhary-1812210920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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татьяна позднякова, москва, отрадное, рязанская область, природные пожары в россии, общество
Татьяна Позднякова, Москва, Отрадное, Рязанская область, Природные пожары в России, Общество
08:37 26.08.2022 (обновлено: 09:39 26.08.2022)
В некоторых районах Москвы ощущается запах гари
В некоторых районах Москвы ощущается запах гари от лесных пожаров в Рязанской области