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В некоторых районах Москвы ощущается запах гари - РИА Новости, 26.08.2022
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В некоторых районах Москвы ощущается запах гари
В некоторых районах Москвы ощущается запах гари - РИА Новости, 26.08.2022
В некоторых районах Москвы ощущается запах гари
Запах гари от лесных пожаров в Рязанской области продолжает ощущаться в некоторых районах Москвы, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T08:37
2022-08-26T09:39
татьяна позднякова
москва
отрадное
рязанская область
природные пожары в россии
общество
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Запах гари от лесных пожаров в Рязанской области продолжает ощущаться в некоторых районах Москвы, передают корреспонденты РИА Новости.Журналисты зафиксировали его на востоке столицы, в районе Перово, а на северо-востоке и на севере города некоторые районы затянуло дымкой. На западе, юго-западе, в районе Коньково, на северо-востоке, в районе Отрадное, и на севере, в районе Алтуфьево, запаха не чувствуется.Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала агентству, что запах гари и дымка продолжат поступать в столичный регион, но ухудшений не ожидается.Дым от лесных пожаров Рязанской области начал проникать в отдельные районы Москвы на прошлой неделе: 20 и 21 августа едкий запах гари ощущался по всей столице.Леса в Рязанской области горят уже вторую неделю. По данным экстренных служб, сейчас площадь, пройденная огнем, составляет более 15 тысяч гектаров. В регионе ввели режим ЧС.
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москва
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татьяна позднякова, москва, отрадное, рязанская область, природные пожары в россии, общество
Татьяна Позднякова, Москва, Отрадное, Рязанская область, Природные пожары в России, Общество
08:37 26.08.2022 (обновлено: 09:39 26.08.2022)
 
В некоторых районах Москвы ощущается запах гари

В некоторых районах Москвы ощущается запах гари от лесных пожаров в Рязанской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Запах гари от лесных пожаров в Рязанской области продолжает ощущаться в некоторых районах Москвы, передают корреспонденты РИА Новости.
Журналисты зафиксировали его на востоке столицы, в районе Перово, а на северо-востоке и на севере города некоторые районы затянуло дымкой. На западе, юго-западе, в районе Коньково, на северо-востоке, в районе Отрадное, и на севере, в районе Алтуфьево, запаха не чувствуется.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала агентству, что запах гари и дымка продолжат поступать в столичный регион, но ухудшений не ожидается.
Дым от лесных пожаров Рязанской области начал проникать в отдельные районы Москвы на прошлой неделе: 20 и 21 августа едкий запах гари ощущался по всей столице.
Леса в Рязанской области горят уже вторую неделю. По данным экстренных служб, сейчас площадь, пройденная огнем, составляет более 15 тысяч гектаров. В регионе ввели режим ЧС.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
03:19
В Гидрометцентре оценили опасность запаха гари в Москве
 
Татьяна ПоздняковаМоскваОтрадноеРязанская областьПриродные пожары в РоссииОбщество
 
 
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