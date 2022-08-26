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Шольц заявил о непростом решении скорой легализации марихуаны в Германии
Шольц заявил о непростом решении скорой легализации марихуаны в Германии - РИА Новости, 26.08.2022
Шольц заявил о непростом решении скорой легализации марихуаны в Германии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что легализация марихуаны в Германии произойдёт быстро, при этом он признался, что сам никогда не курил ее и планы по... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T01:28
2022-08-26T01:28
2022-08-26T01:28
в мире
олаф шольц
германия
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БЕРЛИН, 26 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что легализация марихуаны в Германии произойдёт быстро, при этом он признался, что сам никогда не курил ее и планы по легализации дались ему непросто."Ну, в этот законодательный период", - сказал Шольц на встрече в четверг с согражданами в Магдебурге, отвечая на вопрос о сроках легализации марихуаны в Германии.Канцлер напомнил, что эти планы были прописаны в коалиционном соглашении. При этом он признался, что ему непросто далось это решение. "Во-первых, я никогда не курил траву... А во-вторых, конечно, я считаю, что все наркотики влекут за собой проблемы и разговоры о том, что для здоровья некоторых они не имеют последствий, просто не соответствуют действительности. Кроме того, я знаю людей - это необходимо сказать, когда мы говорим о чем-то подобном, - которые выкурили себе мозги и получили серьезные психологические проблемы из-за того, что переборщили", - рассказал канцлер.Он добавил, что такие случаи все же не относятся к подавляющему большинству, но тем не менее, по его словам, проблема существует. "Но мы согласились, что времена меняются, и поэтому мы собираемся это сделать. Это должно произойти довольно быстро", - заключил канцлер.Ранее глава германского минюста Марко Бушманн сообщил, что первый законопроект о легализации марихуаны в ФРГ возможен в текущем году.Коалиционное правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем ранее договорилось о том, что марихуана будет легализована в определенных количествах для продажи совершеннолетним гражданам.Согласно опросу, проведенному в конце 2021 года для газеты Augsburger Allgemeine Zeitung, около 40% граждан ФРГ поддерживают легализацию марихуаны, ровно столько же выступили против. Активнее всего за легализацию продажи выступают немцы в возрасте от 18 до 29 лет (66%), а респонденты в возрастной категории от 65 лет по большей части против (54%).
https://ria.ru/20220822/sholts-1811402835.html
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в мире, олаф шольц, германия
В мире, Олаф Шольц, Германия
Шольц заявил о непростом решении скорой легализации марихуаны в Германии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о непростом решении скорой легализации марихуаны в Германии
БЕРЛИН, 26 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что легализация марихуаны в Германии произойдёт быстро, при этом он признался, что сам никогда не курил ее и планы по легализации дались ему непросто.
"Ну, в этот законодательный период", - сказал Шольц на встрече в четверг с согражданами в Магдебурге, отвечая на вопрос о сроках легализации марихуаны в Германии
.
Канцлер напомнил, что эти планы были прописаны в коалиционном соглашении. При этом он признался, что ему непросто далось это решение. "Во-первых, я никогда не курил траву... А во-вторых, конечно, я считаю, что все наркотики влекут за собой проблемы и разговоры о том, что для здоровья некоторых они не имеют последствий, просто не соответствуют действительности. Кроме того, я знаю людей - это необходимо сказать, когда мы говорим о чем-то подобном, - которые выкурили себе мозги и получили серьезные психологические проблемы из-за того, что переборщили", - рассказал канцлер.
Он добавил, что такие случаи все же не относятся к подавляющему большинству, но тем не менее, по его словам, проблема существует. "Но мы согласились, что времена меняются, и поэтому мы собираемся это сделать. Это должно произойти довольно быстро", - заключил канцлер.
Ранее глава германского минюста Марко Бушманн сообщил, что первый законопроект о легализации марихуаны в ФРГ возможен в текущем году.
Коалиционное правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем
ранее договорилось о том, что марихуана будет легализована в определенных количествах для продажи совершеннолетним гражданам.
Согласно опросу, проведенному в конце 2021 года для газеты Augsburger Allgemeine Zeitung, около 40% граждан ФРГ поддерживают легализацию марихуаны, ровно столько же выступили против. Активнее всего за легализацию продажи выступают немцы в возрасте от 18 до 29 лет (66%), а респонденты в возрастной категории от 65 лет по большей части против (54%).