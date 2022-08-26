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Ленобласть проведет Гражданский форум на курорте "Игора" - РИА Новости, 26.08.2022
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Ленинградская область
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Ленобласть проведет Гражданский форум на курорте "Игора"
Ленобласть проведет Гражданский форум на курорте "Игора" - РИА Новости, 26.08.2022
Ленобласть проведет Гражданский форум на курорте "Игора"
Главное событие года для сообшества некоммерческих организаций — Гражданский форум пройдет на всесезонном курорте "Игора" с 14 по 16 сентября, сообщил РИА... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:29
2022-08-26T17:29
ленинградская область
форум
курорт
общество
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Главное событие года для сообшества некоммерческих организаций — Гражданский форум пройдет на всесезонном курорте "Игора" с 14 по 16 сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, тема Гражданского форума этого года – "Команда 47". Участники будут искать и создавать возможности для дальнейшего развития региона. "Миссия Гражданского форума – выявление возможностей активных и неравнодушных жителей Ленинградской области и представителей социально ориентированных некоммерческих организаций. Это необходимо для достижения синергетического эффекта в реализации социальных инициатив на территории региона", - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.По словам собеседника агентства, насыщенным днем форума станет 15 сентября – запланированы активный нетворкинг, диалог с губернатором, а также дискуссия о региональных возможностях. Итогом форума станет создание карты возможностей для инициативных жителей Ленинградской области."Участие НКО в региональных и федеральных конкурсах будет плюсом", - добавили в обладминистрации.
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форум, курорт, общество, александр дрозденко
Ленинградская область , Форум, Курорт, Общество, Александр Дрозденко
17:29 26.08.2022
 

Ленобласть проведет Гражданский форум на курорте "Игора"

© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиУчастники гражданского форума "Команда 47"
Участники гражданского форума Команда 47 - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : Комитет по печати Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Главное событие года для сообшества некоммерческих организаций — Гражданский форум пройдет на всесезонном курорте "Игора" с 14 по 16 сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, тема Гражданского форума этого года – "Команда 47". Участники будут искать и создавать возможности для дальнейшего развития региона.
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"Миссия Гражданского форума – выявление возможностей активных и неравнодушных жителей Ленинградской области и представителей социально ориентированных некоммерческих организаций. Это необходимо для достижения синергетического эффекта в реализации социальных инициатив на территории региона", - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По словам собеседника агентства, насыщенным днем форума станет 15 сентября – запланированы активный нетворкинг, диалог с губернатором, а также дискуссия о региональных возможностях. Итогом форума станет создание карты возможностей для инициативных жителей Ленинградской области.
"Участие в Гражданском форуме возможно в двух форматах – трехдневное активное участие во всех мероприятиях с проживанием (максимум – 150 человек) и посещение мероприятий только 15 сентября без проживания (максимум – 100 человек). Регистрация до 5 сентября", - добавили в пресс-службе уточнив, что критериями отбора участников являются активное участие в развитии гражданского общества региона, в мероприятиях комитета общественных коммуникаций и в движении "Команда 47", а также качество заполнения заявки и мотивация.
"Участие НКО в региональных и федеральных конкурсах будет плюсом", - добавили в обладминистрации.
 
Ленинградская областьФорумКурортОбществоАлександр Дрозденко
 
 
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