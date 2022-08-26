https://ria.ru/20220826/forum-1812371837.html

Ленобласть проведет Гражданский форум на курорте "Игора"

Ленобласть проведет Гражданский форум на курорте "Игора" - РИА Новости, 26.08.2022

Ленобласть проведет Гражданский форум на курорте "Игора"

Главное событие года для сообшества некоммерческих организаций — Гражданский форум пройдет на всесезонном курорте "Игора" с 14 по 16 сентября, сообщил РИА... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T17:29

2022-08-26T17:29

2022-08-26T17:29

ленинградская область

форум

курорт

общество

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Главное событие года для сообшества некоммерческих организаций — Гражданский форум пройдет на всесезонном курорте "Игора" с 14 по 16 сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, тема Гражданского форума этого года – "Команда 47". Участники будут искать и создавать возможности для дальнейшего развития региона. "Миссия Гражданского форума – выявление возможностей активных и неравнодушных жителей Ленинградской области и представителей социально ориентированных некоммерческих организаций. Это необходимо для достижения синергетического эффекта в реализации социальных инициатив на территории региона", - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.По словам собеседника агентства, насыщенным днем форума станет 15 сентября – запланированы активный нетворкинг, диалог с губернатором, а также дискуссия о региональных возможностях. Итогом форума станет создание карты возможностей для инициативных жителей Ленинградской области."Участие НКО в региональных и федеральных конкурсах будет плюсом", - добавили в обладминистрации.

https://ria.ru/20220826/lenoblast-1812314682.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

форум, курорт, общество, александр дрозденко