https://ria.ru/20220826/fogel-1812448313.html

Госдеп попросил Россию освободить экс-дипломата Фогеля

Госдеп попросил Россию освободить экс-дипломата Фогеля - РИА Новости, 26.08.2022

Госдеп попросил Россию освободить экс-дипломата Фогеля

Госдепартамент США попросил власти РФ освободить осужденного бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля в связи с состоянием его... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T23:55

2022-08-26T23:55

2022-08-26T23:55

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ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Госдепартамент США попросил власти РФ освободить осужденного бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля в связи с состоянием его здоровья, передает телеканал CNN со ссылкой на родных и адвоката экс-дипломата."Его команда юристов полагает, что запрос был сделан на основании возраста и физического здоровья Фогеля. Госдепартамент не предоставил деталей на этот счет", - отмечается в сообщении.Фогеля, которому 61 год, вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилету из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.При этом родные Фогеля заявили телеканалу, что мужчина страдает от хронических болей в спине, и провезенные через границу наркотические вещества были необходимы ему по медицинским причинам."Мы призываем Россию обеспечить надлежащий медицинский уход всем задержанным гражданам США. Госдепартамент продолжает изучать обстоятельства задержания американских граждан за рубежом, в том числе в России, на предмет того, не являются ли эти задержания незаконными", - заявил CNN официальный представитель госдепа.В России бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. В середине июня Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.В МВД РФ также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.

https://ria.ru/20220205/arest-1771252520.html

https://ria.ru/20220127/obysk-1769793849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, государственный департамент сша