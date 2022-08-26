Госдеп попросил Россию освободить экс-дипломата Фогеля
CNN: Госдеп попросил Россию освободить экс-дипломата Фогеля из-за состояния его здоровья
Кадр видео задержания Марка Фогеля на таможне в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Госдепартамент США попросил власти РФ освободить осужденного бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля в связи с состоянием его здоровья, передает телеканал CNN со ссылкой на родных и адвоката экс-дипломата.
"Его команда юристов полагает, что запрос был сделан на основании возраста и физического здоровья Фогеля. Госдепартамент не предоставил деталей на этот счет", - отмечается в сообщении.
Фогеля, которому 61 год, вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилету из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.
При этом родные Фогеля заявили телеканалу, что мужчина страдает от хронических болей в спине, и провезенные через границу наркотические вещества были необходимы ему по медицинским причинам.
"Мы призываем Россию обеспечить надлежащий медицинский уход всем задержанным гражданам США. Госдепартамент продолжает изучать обстоятельства задержания американских граждан за рубежом, в том числе в России, на предмет того, не являются ли эти задержания незаконными", - заявил CNN официальный представитель госдепа.
В России бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. В середине июня Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
В МВД РФ также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.