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В Москве стартовал 15-й фестиваль "Спасская башня" - РИА Новости, 26.08.2022
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Салют на международном военно-музыкальный фестиваль Спасская башня - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Фестиваль "Спасская башня"
https://ria.ru/20220826/festival-1812443736.html
В Москве стартовал 15-й фестиваль "Спасская башня"
В Москве стартовал 15-й фестиваль "Спасская башня" - РИА Новости, 26.08.2022
В Москве стартовал 15-й фестиваль "Спасская башня"
Пятнадцатый международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" стартовал в Москве на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:53
2022-08-26T22:53
фестиваль "спасская башня"
александр жуков
россия
москва
венесуэла
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пятнадцатый международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" стартовал в Москве на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости.Открыли мероприятие рота почетного караула и военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Преображенцы вынесли на брусчатку флаги России, "Спасской башни", а также видов и родов войск.В этом году в фестивале примут участие коллективы из Венесуэлы, Таиланда, Индии, Египта, Армении и Белоруссии. Впервые выступят большой оркестр вооруженных сил Венесуэлы и марширующий оркестр из Таиланда. Россию будут представлять оркестры всех силовых ведомств страны — Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС России.Также на мероприятии выступят юные музыканты из ЛНР - ансамбль скрипачей "Веселые нотки".Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" – музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов."Спасская башня" проводится ежегодно в конце августа – начале сентября в Москве на Красной площади в соответствии с поручением президента РФ под патронатом общественного совета, который возглавляет первый зампред Госдумы Александр Жуков.
https://ria.ru/20220826/festival-1811823510.html
https://ria.ru/20220811/sklyar-1808846855.html
россия
москва
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александр жуков, россия, москва, венесуэла, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), спасская башня
Фестиваль "Спасская башня", Александр Жуков, Россия, Москва, Венесуэла, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Спасская башня
22:53 26.08.2022
 
В Москве стартовал 15-й фестиваль "Спасская башня"

В Москве стартовал 15-й международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСалют на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня"
Салют на военно-музыкальном фестивале Спасская башня - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Салют на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пятнадцатый международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" стартовал в Москве на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости.
Открыли мероприятие рота почетного караула и военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Преображенцы вынесли на брусчатку флаги России, "Спасской башни", а также видов и родов войск.
В этом году в фестивале примут участие коллективы из Венесуэлы, Таиланда, Индии, Египта, Армении и Белоруссии. Впервые выступят большой оркестр вооруженных сил Венесуэлы и марширующий оркестр из Таиланда. Россию будут представлять оркестры всех силовых ведомств страны — Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС России.
Также на мероприятии выступят юные музыканты из ЛНР - ансамбль скрипачей "Веселые нотки".
Салют на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
01:06
Фестиваль "Спасская башня"
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" – музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.
"Спасская башня" проводится ежегодно в конце августа – начале сентября в Москве на Красной площади в соответствии с поручением президента РФ под патронатом общественного совета, который возглавляет первый зампред Госдумы Александр Жуков.
Музыкант Александр Ф. Скляр - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 13:22Культура
Александр Скляр выступит на фестивале "Спасская башня"
 
Фестиваль "Спасская башня"Александр ЖуковРоссияМоскваВенесуэлаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Спасская башня
 
 
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