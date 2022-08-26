20:36 26.08.2022 (обновлено: 20:39 26.08.2022)
Белгородский губернатор открыл музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest
Белгородский губернатор Гладков открыл музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest
© Фото : Will1045Город Белгород
© Фото : Will1045
Город Белгород. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал старт музыкальному фестивалю BelgorodMusicFest, который может стать самым масштабным open-air страны, сообщила пресс-служба правительства региона.
Фестиваль, который открылся в пятницу и продлится три дня, впервые за свою 10-летнюю историю проходит в формате open-air.
"В этом году фестиваль будет выведен за рамки Белгородской государственной филармонии. Задача участников — провести самый масштабный музыкальный open-air страны", - отметили в пресс-службе.
В Белгороде будут работать сразу пять концертных площадок на главных городских локациях (Соборная площадь, парк Победы, набережная реки Везелка, спортивный комплекс Хоркиной и геральдическая опора "Лев"). Главная сцена будет организована в самом центре Белгорода – на Соборной площади. Зрителей ждут не только музыка, но и балет, арт-перфомансы, стрит-арт, поэтические выступления.
"Сегодня большой международный музыкальный фестиваль, который имеет 10-летнюю историю, вышел на улицу. В душе мы понимали, что на фестиваль придёт весь Белгород. Потому что таких любителей музыки и такого единения больше нигде не бывает... Мне кажется, что большие события, концерты и праздники в наше время очень нужны", — обратился к зрителям глава региона Гладков.
В первый день фестиваля в городе звучат классические произведения известных композиторов. На главной сцене состоится оперный бал "Посвящение Елене Образцовой". Народный артист России Олег Газманов выступит с симфоническим оркестром. Вся субботняя программа посвящена народной музыке и лучшим произведениям русских композиторов. На Соборной площади пройдет музыкальный вечер "России звонкая душа", где выступят хор имени М. Е. Пятницкого, Минин-хор, российский поэт, режиссёр и актёр Владислав Маленко и арт-директор фестиваля Борислав Струлев.
В воскресенье, 28 августа, на всех сценических площадках пройдут музыкальные эксперименты. Состоится мероприятие, которое было названо "Самый лучший концерт". Ведущие - актер театра и кино Василий Мичков и телеведущая и актриса Яна Чурикова. Один из хедлайнеров этого дня – рэпер L'One. За разными площадками фестиваля можно наблюдать и онлайн, добавили в правительстве.
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