В России начался масштабный международный фестиваль современного искусства
В России стартовал фестиваль "EverArt Weekend 2022: Вне времени. В поисках света"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля EverArt WeekendUntitled. Дмитрий Шабалин
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля EverArt Weekend
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В России стартовал масштабный международный фестиваль современного искусства EverArt Weekend 2022. Смотр проводится в четвертый раз. Его тема в этом году — "Вне времени. В поисках света".
"Вне времени" отражает важную мысль — искусство находится вне различных внешних обстоятельств, культуру невозможно отменить. Это легло в основу концепции фестиваля. Наша цель — сделать искусство доступным везде и для всех. Кроме того, мы хотим дать возможность каждому через искусство найти свой свет в хаосе человеческих проблем, через созерцание прекрасного сделать жизнь людей лучше. Это отражает вторая часть темы "В поисках света", — рассказала РИА Новости основательница фестиваля EverArt Weekend Люси Виноград.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля EverArt WeekendПетр Зайцев, "Облако", Красная Пресня
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля EverArt Weekend
Петр Зайцев, "Облако", Красная Пресня
По ее словам, важное отличие EverArt Weekend 2022 от фестивалей предыдущих лет — фокус на молодых авторах.
"Мы хотим помочь молодым лидерам культурной сферы и дать им возможность быть услышанными через свое творчество", — уточнила Люси Виноград.
Участниками стали 300 молодых и уже известных российских и зарубежных художников. Также заявлены 30 галерей Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них объединение "Выставочные залы Москвы", Omelchenko gallery, Doctrina et Nobiles.
"Через искусство гости исследуют различные исторические контексты, проведут параллели между древними космологическими мифами, философией русских космистов и современными исследованиями космоса. Участники фестиваля смогут посмотреть на искусство как на терапию, которая помогает найти и удержать баланс", — объясняют в пресс-службе мероприятия.
В этом году событие проходит в обновленном формате: indoor и digital направлениях. Ключевая локация — Товарищество Рябовской Мануфактуры.
Indoor гостей ждут мероприятия в галереях Санкт-Петербурга и Москвы. Можно посетить мастер-классы, экскурсии в мастерские, дискуссии и лекции.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля EverArt Weekend
Николай Полисский, "Жук", Измайловский парк
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Николай Полисский, "Жук", Измайловский парк
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля EverArt Weekend
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля EverArt Weekend
Николай Полисский, "Стрекоза", Измайловский парк
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Николай Полисский, "Стрекоза", Измайловский парк
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля EverArt Weekend
1 из 2
Николай Полисский, "Жук", Измайловский парк
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля EverArt Weekend
2 из 2
Николай Полисский, "Стрекоза", Измайловский парк
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля EverArt Weekend
Совместно с Парком креативных навыков — заводом ЧЗЭМ (Чеховский завод энергетического машиностроения) — смотр покажет паблик-арт проекты Игоря Скалецкого, Дмитрия Шабалина, Николая Полисского, Андрея Люблинского, Дмитрия Каварги, Марго Трушиной, арт-группы Crocodile Power, Петра Зайцева и других. А еще на фестивале пройдет лекция "Почему NFT — это круто?".
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля EverArt WeekendПтица, Игорь Скалецкий
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля EverArt Weekend
Птица, Игорь Скалецкий
На digital-площадках состоятся образовательные вебинары, паблик-токи, онлайн-арт-медитации от Светланы Ланды и лекция "Арт-рынок и его особенности" от Ксении Мурановой, магистра института "Сотбис".
Фестиваль продлится до 28 августа.