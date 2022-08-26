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В России начался масштабный международный фестиваль современного искусства - РИА Новости, 26.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220826/festival-1812168603.html
В России начался масштабный международный фестиваль современного искусства
В России начался масштабный международный фестиваль современного искусства - РИА Новости, 26.08.2022
В России начался масштабный международный фестиваль современного искусства
В России стартовал масштабный международный фестиваль современного искусства EverArt Weekend 2022. Смотр проводится в четвертый раз. Его тема в этом году — "Вне РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:03
2022-08-26T13:03
культура
новости культуры
николай полисский
москва
санкт-петербург
выставки
искусство
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В России стартовал масштабный международный фестиваль современного искусства EverArt Weekend 2022. Смотр проводится в четвертый раз. Его тема в этом году — "Вне времени. В поисках света". "Вне времени" отражает важную мысль — искусство находится вне различных внешних обстоятельств, культуру невозможно отменить. Это легло в основу концепции фестиваля. Наша цель — сделать искусство доступным везде и для всех. Кроме того, мы хотим дать возможность каждому через искусство найти свой свет в хаосе человеческих проблем, через созерцание прекрасного сделать жизнь людей лучше. Это отражает вторая часть темы "В поисках света", — рассказала РИА Новости основательница фестиваля EverArt Weekend Люси Виноград.По ее словам, важное отличие EverArt Weekend 2022 от фестивалей предыдущих лет — фокус на молодых авторах."Мы хотим помочь молодым лидерам культурной сферы и дать им возможность быть услышанными через свое творчество", — уточнила Люси Виноград. Участниками стали 300 молодых и уже известных российских и зарубежных художников. Также заявлены 30 галерей Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них объединение "Выставочные залы Москвы", Omelchenko gallery, Doctrina et Nobiles. "Через искусство гости исследуют различные исторические контексты, проведут параллели между древними космологическими мифами, философией русских космистов и современными исследованиями космоса. Участники фестиваля смогут посмотреть на искусство как на терапию, которая помогает найти и удержать баланс", — объясняют в пресс-службе мероприятия. В этом году событие проходит в обновленном формате: indoor и digital направлениях. Ключевая локация — Товарищество Рябовской Мануфактуры. Indoor гостей ждут мероприятия в галереях Санкт-Петербурга и Москвы. Можно посетить мастер-классы, экскурсии в мастерские, дискуссии и лекции. Совместно с Парком креативных навыков — заводом ЧЗЭМ (Чеховский завод энергетического машиностроения) — смотр покажет паблик-арт проекты Игоря Скалецкого, Дмитрия Шабалина, Николая Полисского, Андрея Люблинского, Дмитрия Каварги, Марго Трушиной, арт-группы Crocodile Power, Петра Зайцева и других. А еще на фестивале пройдет лекция "Почему NFT — это круто?".На digital-площадках состоятся образовательные вебинары, паблик-токи, онлайн-арт-медитации от Светланы Ланды и лекция "Арт-рынок и его особенности" от Ксении Мурановой, магистра института "Сотбис". Фестиваль продлится до 28 августа.
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Елена Громова
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новости культуры, николай полисский, москва, санкт-петербург, выставки, искусство
Культура, Новости культуры, Николай Полисский, Москва, Санкт-Петербург, Выставки, Искусство
13:03 26.08.2022
 
В России начался масштабный международный фестиваль современного искусства

В России стартовал фестиваль "EverArt Weekend 2022: Вне времени. В поисках света"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля EverArt WeekendUntitled. Дмитрий Шабалин
Untitled. Дмитрий Шабалин
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля EverArt Weekend
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В России стартовал масштабный международный фестиваль современного искусства EverArt Weekend 2022. Смотр проводится в четвертый раз. Его тема в этом году — "Вне времени. В поисках света".
"Вне времени" отражает важную мысль — искусство находится вне различных внешних обстоятельств, культуру невозможно отменить. Это легло в основу концепции фестиваля. Наша цель — сделать искусство доступным везде и для всех. Кроме того, мы хотим дать возможность каждому через искусство найти свой свет в хаосе человеческих проблем, через созерцание прекрасного сделать жизнь людей лучше. Это отражает вторая часть темы "В поисках света", — рассказала РИА Новости основательница фестиваля EverArt Weekend Люси Виноград.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля EverArt WeekendПетр Зайцев, "Облако", Красная Пресня
Петр Зайцев. Облако Красная Пресня
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля EverArt Weekend
Петр Зайцев, "Облако", Красная Пресня
По ее словам, важное отличие EverArt Weekend 2022 от фестивалей предыдущих лет — фокус на молодых авторах.
"Мы хотим помочь молодым лидерам культурной сферы и дать им возможность быть услышанными через свое творчество", — уточнила Люси Виноград.
© РИА Новости / Владимир Вяткин Открытие фестиваля EverArt Weekend
Открытие фестиваля EverArt Weekend
1 из 2
Открытие фестиваля EverArt Weekend
© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин

На открытии фестиваля EverArt Weekend

Открытие фестиваля EverArt Weekend
2 из 2

На открытии фестиваля EverArt Weekend

© РИА Новости / Владимир Вяткин
1 из 2
Открытие фестиваля EverArt Weekend
© РИА Новости / Владимир Вяткин
2 из 2

На открытии фестиваля EverArt Weekend

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Участниками стали 300 молодых и уже известных российских и зарубежных художников. Также заявлены 30 галерей Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них объединение "Выставочные залы Москвы", Omelchenko gallery, Doctrina et Nobiles.
"Через искусство гости исследуют различные исторические контексты, проведут параллели между древними космологическими мифами, философией русских космистов и современными исследованиями космоса. Участники фестиваля смогут посмотреть на искусство как на терапию, которая помогает найти и удержать баланс", — объясняют в пресс-службе мероприятия.
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Открытие фестиваля EverArt Weekend 2022 в Москве

Открытие фестиваля EverArt Weekend
1 из 1

Открытие фестиваля EverArt Weekend 2022 в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
1 из 1

Открытие фестиваля EverArt Weekend 2022 в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
В этом году событие проходит в обновленном формате: indoor и digital направлениях. Ключевая локация — Товарищество Рябовской Мануфактуры.
Indoor гостей ждут мероприятия в галереях Санкт-Петербурга и Москвы. Можно посетить мастер-классы, экскурсии в мастерские, дискуссии и лекции.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля EverArt Weekend

Николай Полисский, "Жук", Измайловский парк

Николай Полисский. Жук Измайловский Парк
1 из 2

Николай Полисский, "Жук", Измайловский парк

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля EverArt Weekend
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля EverArt Weekend

Николай Полисский, "Стрекоза", Измайловский парк

Николай Полисский. Стрекоза Измайловский Парк
2 из 2

Николай Полисский, "Стрекоза", Измайловский парк

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля EverArt Weekend
1 из 2

Николай Полисский, "Жук", Измайловский парк

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля EverArt Weekend
2 из 2

Николай Полисский, "Стрекоза", Измайловский парк

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля EverArt Weekend
Совместно с Парком креативных навыков — заводом ЧЗЭМ (Чеховский завод энергетического машиностроения) — смотр покажет паблик-арт проекты Игоря Скалецкого, Дмитрия Шабалина, Николая Полисского, Андрея Люблинского, Дмитрия Каварги, Марго Трушиной, арт-группы Crocodile Power, Петра Зайцева и других. А еще на фестивале пройдет лекция "Почему NFT — это круто?".
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля EverArt WeekendПтица, Игорь Скалецкий
1/Птица. Игорь Скалецкий
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля EverArt Weekend
Птица, Игорь Скалецкий
На digital-площадках состоятся образовательные вебинары, паблик-токи, онлайн-арт-медитации от Светланы Ланды и лекция "Арт-рынок и его особенности" от Ксении Мурановой, магистра института "Сотбис".
Фестиваль продлится до 28 августа.
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