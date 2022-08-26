https://ria.ru/20220826/festival-1812168603.html

В России начался масштабный международный фестиваль современного искусства

В России начался масштабный международный фестиваль современного искусства - РИА Новости, 26.08.2022

В России начался масштабный международный фестиваль современного искусства

В России стартовал масштабный международный фестиваль современного искусства EverArt Weekend 2022. Смотр проводится в четвертый раз. Его тема в этом году — "Вне РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T13:03

2022-08-26T13:03

2022-08-26T13:03

культура

новости культуры

николай полисский

москва

санкт-петербург

выставки

искусство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812275438_0:102:2121:1295_1920x0_80_0_0_687c3c7ecbcbceca15685a2e35105d7e.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В России стартовал масштабный международный фестиваль современного искусства EverArt Weekend 2022. Смотр проводится в четвертый раз. Его тема в этом году — "Вне времени. В поисках света". "Вне времени" отражает важную мысль — искусство находится вне различных внешних обстоятельств, культуру невозможно отменить. Это легло в основу концепции фестиваля. Наша цель — сделать искусство доступным везде и для всех. Кроме того, мы хотим дать возможность каждому через искусство найти свой свет в хаосе человеческих проблем, через созерцание прекрасного сделать жизнь людей лучше. Это отражает вторая часть темы "В поисках света", — рассказала РИА Новости основательница фестиваля EverArt Weekend Люси Виноград.По ее словам, важное отличие EverArt Weekend 2022 от фестивалей предыдущих лет — фокус на молодых авторах."Мы хотим помочь молодым лидерам культурной сферы и дать им возможность быть услышанными через свое творчество", — уточнила Люси Виноград. Участниками стали 300 молодых и уже известных российских и зарубежных художников. Также заявлены 30 галерей Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них объединение "Выставочные залы Москвы", Omelchenko gallery, Doctrina et Nobiles. "Через искусство гости исследуют различные исторические контексты, проведут параллели между древними космологическими мифами, философией русских космистов и современными исследованиями космоса. Участники фестиваля смогут посмотреть на искусство как на терапию, которая помогает найти и удержать баланс", — объясняют в пресс-службе мероприятия. В этом году событие проходит в обновленном формате: indoor и digital направлениях. Ключевая локация — Товарищество Рябовской Мануфактуры. Indoor гостей ждут мероприятия в галереях Санкт-Петербурга и Москвы. Можно посетить мастер-классы, экскурсии в мастерские, дискуссии и лекции. Совместно с Парком креативных навыков — заводом ЧЗЭМ (Чеховский завод энергетического машиностроения) — смотр покажет паблик-арт проекты Игоря Скалецкого, Дмитрия Шабалина, Николая Полисского, Андрея Люблинского, Дмитрия Каварги, Марго Трушиной, арт-группы Crocodile Power, Петра Зайцева и других. А еще на фестивале пройдет лекция "Почему NFT — это круто?".На digital-площадках состоятся образовательные вебинары, паблик-токи, онлайн-арт-медитации от Светланы Ланды и лекция "Арт-рынок и его особенности" от Ксении Мурановой, магистра института "Сотбис". Фестиваль продлится до 28 августа.

https://ria.ru/20220816/vystavki-1809935402.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, николай полисский, москва, санкт-петербург, выставки, искусство