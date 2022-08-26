https://ria.ru/20220826/festival-1811823510.html

Фестиваль "Спасская башня"

Фестиваль "Спасская башня" - РИА Новости, 26.08.2022

Фестиваль "Спасская башня"

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" – музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T01:06

2022-08-26T01:06

2022-08-26T01:06

справки

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748828099_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_e682cc94500d030510c462aeaafca474.jpg

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" – музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.Фестиваль "Спасская башня" проводится ежегодно в конце августа – начале сентября в Москве на Красной площади в соответствии с поручением президента Российской Федерации под патронатом Общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков.Основная цель проекта — популяризация военной культуры, возрождение уже забытых ритуалов и традиций, сохранение исторических культурных ценностей.Первый фестиваль состоялся в 2007 году, назывался он тогда "Кремлевская зóря". В рамках фестиваля прошли пять ежедневных представлений продолжительностью по 100 минут, ежедневная аудитория составила семь тысяч человек.Название "Спасская башня" военно-музыкальный фестиваль получил в 2009 году. С 2010 года "Спасская башня" является членом Международной ассоциации организаторов военных фестивалей IATO (International Association of Tattoo Organizers), объединяющей ведущие мировые военно-музыкальные форумы.С 2019 года фестиваль входит в Азиатскую конфедерацию марширующих оркестров (Asian Marching Band Confederation).С 2013 года девиз фестиваля – "Возрождая традиции, сохраняем историю".Участниками "Спасской башни" являются лучшие военно-музыкальные творческие коллективы и подразделения почетной охраны глав государств.Фестиваль сочетает военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.За всю историю проведения фестиваля на Красной площади в Москве выступили более 160 коллективов из 54 стран.Фестиваль стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира (с 1950 года в Шотландии проходит военно-музыкальный фестиваль – Edinburgh Military Tattoo, а в Швейцарии с 2006 года – Basel Military Tattoo). За прошедшие годы фестиваль благодаря богатой и насыщенной программе, самобытности и разнообразию жанров из череды вечерних шоу разросся до настоящего культурного явления, включающего в себя события и мероприятия самой разной направленности, пользующиеся огромной популярностью у гостей и участников.В рамках фестиваля "Спасская башня" в течение года проходит целая серия мероприятий: концерт "Звезды фестиваля "Спасская башня" в КЗ "Зарядье, смотр-конкурс детских духовых оркестров, программа "Военные оркестры в парках" и др. Фестиваль также оказывает поддержку мероприятиям с участием российских военных и ведомственных музыкальных коллективов.Важной частью Фестиваля "Спасская башня" является обширная благотворительная программа, предусматривающая безвозмездное распространение билетов среди социально незащищенных групп населения, а также в детских учреждениях и школах Москвы, Подмосковья и других регионов России. В дни проведения фестиваля программа состоит из двух частей: дневная, которая включает специальные проекты в зоне дневной активности и программу на Конном манеже, и вечерняя – представления фестиваля на основном трибунном комплексе и выступления на Конном манеже. Все вечерние представления завершает грандиозный салют.Зрительская аудитория "Спасской башни" в рамках вечерних шоу на Красной площади достигает 90 тысяч человек. Всего же мероприятия, проводимые дирекцией фестиваля, посещают более полумиллиона жителей и гостей столицы. Музыкальным руководителем фестиваля с 2007 года был заслуженный деятель искусств России, генерал-лейтенант Валерий Халилов (1952-2016). В настоящее время музыкальным руководителем фестиваля является начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации – главный военный дирижер, заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин.В 2021 году фестиваль "Спасская башня" прошел с 27 августа по 5 сентября.У стен Кремля выступили 29 военно-оркестровых и творческих коллективов из пяти стран: России, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара.Наряду с выступлениями национальных военных оркестров, почетных караулов и творческих коллективов стран-участниц свой талант и вокальное мастерство дарили публике приглашенные звезды российской и мировой эстрады: Тамара Гвердцители, "Хор Турецкого" и группа Soprano, Тилль Линдеманн. За 11 дней вечерние военно-музыкальные представления посетили более 25 тысяч зрителей.В 2022 году Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 26 августа по 4 сентября.Впервые в нем примут участие музыкальные коллективы всех силовых ведомств России: Минобороны, Росгвардии, коллективы ФСО России, Центральный пограничный ансамбль ФСБ и музыканты МЧС. Всего же на главной площади страны выступят более тысячи музыкантов российских силовых структур, более 700 из них — это военнослужащие Минобороны России.Участниками фестиваля также станут коллективы из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии и Таиланда.Ожидается, что в рамках фестиваля выступят народный артист РФ Олег Газманов, лидер и основатель группы "Ва-банкъ", заслуженный артист России Александр Ф. Скляр, заслуженный артист России Сергей Мазаев и др.В этом году на территории Выставки достижений народного хозяйства открылась вторая официальная площадка фестиваля, которая будет работать в дневное время для всех без исключения гостей ВДНХ. Поклонники конного искусства смогут увидеть показательные выступления джигитов и всадников, а также отдельные концертные выступления российских и иностранных участников основной площадки фестиваля "Спасская башня".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия