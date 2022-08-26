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В Армении задержали четырех человек по делу о взрыве в ТЦ в Ереване - РИА Новости, 26.08.2022
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В Армении задержали четырех человек по делу о взрыве в ТЦ в Ереване
В Армении задержали четырех человек по делу о взрыве в ТЦ в Ереване - РИА Новости, 26.08.2022
В Армении задержали четырех человек по делу о взрыве в ТЦ в Ереване
Четыре человека задержаны в рамках дела о взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Армении. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T10:28
2022-08-26T10:52
взрыв на рынке в ереване
в мире
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ЕРЕВАН, 26 авг - РИА Новости. Четыре человека задержаны в рамках дела о взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Армении.В результате взрыва в торговом центре, который произошел 14 августа, по последним данным, погибли 16 человек, 63 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов. В тот же день было возбуждено уголовное дело."В рамках уголовного дела задержаны четыре человека - двое по статье "нарушение правил или требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", еще двое - по статье "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении генпрокуратуры.Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает восемь лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220817/surmalu-1810273272.html
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взрыв на рынке в ереване, в мире
Взрыв на рынке в Ереване, В мире
10:28 26.08.2022 (обновлено: 10:52 26.08.2022)
 
В Армении задержали четырех человек по делу о взрыве в ТЦ в Ереване

ГП Армении сообщила о задержании четырех человек по делу о взрыве в ТЦ в Ереване

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкМестные жители и пожарные на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване
Местные жители и пожарные на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
Местные жители и пожарные на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 авг - РИА Новости. Четыре человека задержаны в рамках дела о взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Армении.
В результате взрыва в торговом центре, который произошел 14 августа, по последним данным, погибли 16 человек, 63 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов. В тот же день было возбуждено уголовное дело.
"В рамках уголовного дела задержаны четыре человека - двое по статье "нарушение правил или требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", еще двое - по статье "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении генпрокуратуры.
Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает восемь лет лишения свободы.
Местные жители разбирают завалы на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 17:25
В Ереване полностью расчистили территорию у взорвавшегося ТЦ "Сурмалу"
 
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