https://ria.ru/20220826/erevan-1812236788.html

В Армении задержали четырех человек по делу о взрыве в ТЦ в Ереване

В Армении задержали четырех человек по делу о взрыве в ТЦ в Ереване - РИА Новости, 26.08.2022

В Армении задержали четырех человек по делу о взрыве в ТЦ в Ереване

Четыре человека задержаны в рамках дела о взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Армении. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T10:28

2022-08-26T10:28

2022-08-26T10:52

взрыв на рынке в ереване

в мире

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ЕРЕВАН, 26 авг - РИА Новости. Четыре человека задержаны в рамках дела о взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Армении.В результате взрыва в торговом центре, который произошел 14 августа, по последним данным, погибли 16 человек, 63 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов. В тот же день было возбуждено уголовное дело."В рамках уголовного дела задержаны четыре человека - двое по статье "нарушение правил или требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", еще двое - по статье "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении генпрокуратуры.Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает восемь лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220817/surmalu-1810273272.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

взрыв на рынке в ереване, в мире