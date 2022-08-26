https://ria.ru/20220826/erevan-1812236788.html
В Армении задержали четырех человек по делу о взрыве в ТЦ в Ереване
В Армении задержали четырех человек по делу о взрыве в ТЦ в Ереване - РИА Новости, 26.08.2022
В Армении задержали четырех человек по делу о взрыве в ТЦ в Ереване
Четыре человека задержаны в рамках дела о взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Армении. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T10:28
2022-08-26T10:28
2022-08-26T10:52
взрыв на рынке в ереване
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809624406_0:149:3067:1874_1920x0_80_0_0_72a831c4d35dc68cc6079b9b43b84b5a.jpg
ЕРЕВАН, 26 авг - РИА Новости. Четыре человека задержаны в рамках дела о взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Армении.В результате взрыва в торговом центре, который произошел 14 августа, по последним данным, погибли 16 человек, 63 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов. В тот же день было возбуждено уголовное дело."В рамках уголовного дела задержаны четыре человека - двое по статье "нарушение правил или требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", еще двое - по статье "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении генпрокуратуры.Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает восемь лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220817/surmalu-1810273272.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809624406_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_2194e7d2cd99e9878bf36643a4054336.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв на рынке в ереване, в мире
Взрыв на рынке в Ереване, В мире
10:28 26.08.2022 (обновлено: 10:52 26.08.2022)
В Армении задержали четырех человек по делу о взрыве в ТЦ в Ереване
ГП Армении сообщила о задержании четырех человек по делу о взрыве в ТЦ в Ереване
ЕРЕВАН, 26 авг - РИА Новости. Четыре человека задержаны в рамках дела о взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Армении.
В результате взрыва в торговом центре, который произошел 14 августа, по последним данным, погибли 16 человек, 63 получили ранения. В мэрии Еревана
ранее уточняли, что в "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов. В тот же день было возбуждено уголовное дело.
"В рамках уголовного дела задержаны четыре человека - двое по статье "нарушение правил или требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", еще двое - по статье "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении генпрокуратуры.
Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает восемь лет лишения свободы.