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Проблем с покупкой энергоносителей у Белоруссии не будет, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.08.2022
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Проблем с покупкой энергоносителей у Белоруссии не будет, заявил Лукашенко
Проблем с покупкой энергоносителей у Белоруссии не будет, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.08.2022
Проблем с покупкой энергоносителей у Белоруссии не будет, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска не предвидится проблем с наличием финансов для закупки энергоносителей, в том числе благодаря... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T15:02
2022-08-26T15:02
белоруссия
александр лукашенко
экономика
в мире
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МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска не предвидится проблем с наличием финансов для закупки энергоносителей, в том числе благодаря поступлению валютной выручки от экспорта продовольствия."Мы обеспечим свою безопасность. И продовольственную. У нас все есть, что нам необходимо. Больше 7 миллиардов долларов мы получим только за продовольствие (в год при продаже на экспорт – ред.). А за эти деньги купим и газ, и нефть, и все остальное. Нам на газ надо в год около 2-х миллиардов долларов. Мы только от продовольствия получим семь ", - приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии.
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белоруссия, александр лукашенко, экономика, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Экономика, В мире
15:02 26.08.2022
 
Проблем с покупкой энергоносителей у Белоруссии не будет, заявил Лукашенко

Лукашенко: у Белоруссии не предвидится проблем с финансами для закупки энергоносителей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска не предвидится проблем с наличием финансов для закупки энергоносителей, в том числе благодаря поступлению валютной выручки от экспорта продовольствия.
"Мы обеспечим свою безопасность. И продовольственную. У нас все есть, что нам необходимо. Больше 7 миллиардов долларов мы получим только за продовольствие (в год при продаже на экспорт – ред.). А за эти деньги купим и газ, и нефть, и все остальное. Нам на газ надо в год около 2-х миллиардов долларов. Мы только от продовольствия получим семь ", - приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии.
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