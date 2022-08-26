https://ria.ru/20220826/energonositeli-1812318922.html

Проблем с покупкой энергоносителей у Белоруссии не будет, заявил Лукашенко

Проблем с покупкой энергоносителей у Белоруссии не будет, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.08.2022

Проблем с покупкой энергоносителей у Белоруссии не будет, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска не предвидится проблем с наличием финансов для закупки энергоносителей, в том числе благодаря... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T15:02

2022-08-26T15:02

2022-08-26T15:02

белоруссия

александр лукашенко

экономика

в мире

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МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска не предвидится проблем с наличием финансов для закупки энергоносителей, в том числе благодаря поступлению валютной выручки от экспорта продовольствия."Мы обеспечим свою безопасность. И продовольственную. У нас все есть, что нам необходимо. Больше 7 миллиардов долларов мы получим только за продовольствие (в год при продаже на экспорт – ред.). А за эти деньги купим и газ, и нефть, и все остальное. Нам на газ надо в год около 2-х миллиардов долларов. Мы только от продовольствия получим семь ", - приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии.

https://ria.ru/20220826/sholts-1812299686.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, александр лукашенко, экономика, в мире