https://ria.ru/20220826/energonositeli-1812318922.html
Проблем с покупкой энергоносителей у Белоруссии не будет, заявил Лукашенко
Проблем с покупкой энергоносителей у Белоруссии не будет, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.08.2022
Проблем с покупкой энергоносителей у Белоруссии не будет, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска не предвидится проблем с наличием финансов для закупки энергоносителей, в том числе благодаря... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T15:02
2022-08-26T15:02
2022-08-26T15:02
белоруссия
александр лукашенко
экономика
в мире
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МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска не предвидится проблем с наличием финансов для закупки энергоносителей, в том числе благодаря поступлению валютной выручки от экспорта продовольствия."Мы обеспечим свою безопасность. И продовольственную. У нас все есть, что нам необходимо. Больше 7 миллиардов долларов мы получим только за продовольствие (в год при продаже на экспорт – ред.). А за эти деньги купим и газ, и нефть, и все остальное. Нам на газ надо в год около 2-х миллиардов долларов. Мы только от продовольствия получим семь ", - приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко, экономика, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Экономика, В мире
Проблем с покупкой энергоносителей у Белоруссии не будет, заявил Лукашенко
Лукашенко: у Белоруссии не предвидится проблем с финансами для закупки энергоносителей