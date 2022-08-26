https://ria.ru/20220826/energetika-1812347521.html
Чехия созвала срочное заседание министров энергетики Евросоюза
Чехия созвала срочное заседание министров энергетики Евросоюза - РИА Новости, 26.08.2022
Чехия созвала срочное заседание министров энергетики Евросоюза
Чехия, председательствующая до конца года в Совете стран ЕС, созывает срочное заседание министров энергетики Евросоюза для обсуждения мер по урегулированию... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:23
2022-08-26T16:23
2022-08-26T17:04
в мире
петр фиала
чехия
европа
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ/ПРАГА, 26 авг - РИА Новости. Чехия, председательствующая до конца года в Совете стран ЕС, созывает срочное заседание министров энергетики Евросоюза для обсуждения мер по урегулированию ситуации в энергетике, сообщил премьер страны Петр Фиала.Чешское председательство "созовет срочную встречу министров энергетики для обсуждения конкретных экстренных мер по урегулированию энергетической ситуации", написал Фиала в Twitter.Дата не уточняется.В Минпромторга Чехии РИА Новости подтвердили, что глава ведомства Йозеф Сикела объявил о подготовке встречи."Господин министр считает необходимым провести экстренную встречу с коллегами из других стран ЕС для обсуждения нынешних проблем в энергетической сфере. Дата встречи будет определена в ближайшее время", - сказал пресс-секретарь Минпромторга Чехии Войтех Срнка.Как сообщалось накануне, согласно данным биржи Nord Pool средняя оптовая цена электроэнергии на 26 августа в ряде государств Евросоюза перешагнула отметку в 700 евро за мегаватт-час или вплотную приблизилась к ней. Выше этого уровня она была в Австрии, Бельгии и во Франции. Цены на 27 августа опустились в этих странах ниже уровня 700 евро.Фьючерсы на газ в Европе утром в пятницу находились у отметки в 3 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствовали данные лондонской биржи ICE.Евросоюз в последние месяцы принял ряд мер в сфере газа. Так, государства ЕС в начале августа согласовали новые правила, по которым они должны приложить все усилия для снижения своего спроса на "голубое топливо" с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года не менее чем на 15% по сравнению со средним спросом за этот же период в течение предыдущих пяти лет. Эта цель сейчас является добровольной, страны сами могут определять пути ее достижения. Однако в правилах предусмотрена возможность сделать ее обязательной для стран союза с некоторыми исключениямиВ июне было принято новое законодательство, по которому хранилища в ЕС должны быть заполнены "голубым топливом" минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы - на 90%. Всего в ЕС 18 из 27 государств имеют подземные резервуары для газа.В настоящее врем подземные хранилища заполнены газом более чем на 80% в десяти странах, в пяти из них - более чем на 90%, свидетельствуют последние данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE). В целом мощности ПГХ стран Евросоюза на 23 августа были использованы чуть более чем на 78%.
https://ria.ru/20220826/gaz-1812315854.html
https://ria.ru/20220826/gaz-1812291517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петр фиала, чехия, европа, евросоюз
В мире, Петр Фиала, Чехия, Европа, Евросоюз
16:23 26.08.2022 (обновлено: 17:04 26.08.2022)
Чехия созвала срочное заседание министров энергетики Евросоюза
Чехия созвала срочное заседание министров энергетики ЕС для обсуждения экстренных мер
БРЮССЕЛЬ/ПРАГА, 26 авг - РИА Новости.
Чехия, председательствующая до конца года в Совете стран ЕС, созывает срочное заседание министров энергетики Евросоюза для обсуждения мер по урегулированию ситуации в энергетике, сообщил
премьер страны Петр Фиала.
Чешское председательство "созовет срочную встречу министров энергетики для обсуждения конкретных экстренных мер по урегулированию энергетической ситуации", написал Фиала в Twitter.
В Минпромторга Чехии
РИА Новости подтвердили, что глава ведомства Йозеф Сикела объявил о подготовке встречи.
"Господин министр считает необходимым провести экстренную встречу с коллегами из других стран ЕС
для обсуждения нынешних проблем в энергетической сфере. Дата встречи будет определена в ближайшее время", - сказал пресс-секретарь Минпромторга Чехии Войтех Срнка.
Как сообщалось накануне, согласно данным биржи Nord Pool средняя оптовая цена электроэнергии на 26 августа в ряде государств Евросоюза перешагнула отметку в 700 евро за мегаватт-час или вплотную приблизилась к ней. Выше этого уровня она была в Австрии, Бельгии и во Франции. Цены на 27 августа опустились в этих странах ниже уровня 700 евро.
Фьючерсы на газ в Европе
утром в пятницу находились у отметки в 3 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствовали данные лондонской биржи ICE.
Евросоюз в последние месяцы принял ряд мер в сфере газа. Так, государства ЕС в начале августа согласовали новые правила, по которым они должны приложить все усилия для снижения своего спроса на "голубое топливо" с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года не менее чем на 15% по сравнению со средним спросом за этот же период в течение предыдущих пяти лет. Эта цель сейчас является добровольной, страны сами могут определять пути ее достижения. Однако в правилах предусмотрена возможность сделать ее обязательной для стран союза с некоторыми исключениями
В июне было принято новое законодательство, по которому хранилища в ЕС должны быть заполнены "голубым топливом" минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы - на 90%. Всего в ЕС 18 из 27 государств имеют подземные резервуары для газа.
В настоящее врем подземные хранилища заполнены газом более чем на 80% в десяти странах, в пяти из них - более чем на 90%, свидетельствуют последние данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE). В целом мощности ПГХ стран Евросоюза на 23 августа были использованы чуть более чем на 78%.