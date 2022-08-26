https://ria.ru/20220826/ebeko-1812264016.html

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,6 километра

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,6 километра - РИА Новости, 26.08.2022

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,6 километра

Специалисты зафиксировали в пятницу выброс пепла на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T11:54

2022-08-26T11:54

2022-08-26T11:54

происшествия

эбеко

парамушир

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

курильские острова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796444733_0:283:1034:864_1920x0_80_0_0_9b9f77cb4859197bc14cb6c80175aed6.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг – РИА Новости. Специалисты зафиксировали в пятницу выброс пепла на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России."Утром 26 августа в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России поступила информация от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,6 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 5 километров", - говорится в сообщении.По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018. Тогда столб дыма поднялся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20220802/vulkan-1806565063.html

https://ria.ru/20211027/kurily-1756276403.html

эбеко

парамушир

россия

курильские острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, эбеко, парамушир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курильские острова