https://ria.ru/20220826/ebeko-1812264016.html
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,6 километра
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,6 километра - РИА Новости, 26.08.2022
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,6 километра
Специалисты зафиксировали в пятницу выброс пепла на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:54
2022-08-26T11:54
2022-08-26T11:54
происшествия
эбеко
парамушир
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курильские острова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796444733_0:283:1034:864_1920x0_80_0_0_9b9f77cb4859197bc14cb6c80175aed6.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг – РИА Новости. Специалисты зафиксировали в пятницу выброс пепла на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России."Утром 26 августа в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России поступила информация от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,6 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 5 километров", - говорится в сообщении.По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018. Тогда столб дыма поднялся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20220802/vulkan-1806565063.html
https://ria.ru/20211027/kurily-1756276403.html
эбеко
парамушир
россия
курильские острова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796444733_0:186:1034:961_1920x0_80_0_0_63cb2ae5f819712f52c2deb3bce10656.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, эбеко, парамушир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курильские острова
Происшествия, Эбеко, Парамушир, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Курильские острова
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,6 километра
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил пепел на высоту 2,6 километра