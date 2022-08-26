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На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,6 километра - РИА Новости, 26.08.2022
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На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,6 километра
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,6 километра - РИА Новости, 26.08.2022
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,6 километра
Специалисты зафиксировали в пятницу выброс пепла на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:54
2022-08-26T11:54
происшествия
эбеко
парамушир
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курильские острова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг – РИА Новости. Специалисты зафиксировали в пятницу выброс пепла на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России."Утром 26 августа в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России поступила информация от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,6 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 5 километров", - говорится в сообщении.По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018. Тогда столб дыма поднялся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20220802/vulkan-1806565063.html
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происшествия, эбеко, парамушир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курильские острова
Происшествия, Эбеко, Парамушир, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Курильские острова
11:54 26.08.2022
 
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,6 километра

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил пепел на высоту 2,6 километра

© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир
Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко на острове Парамушир. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг – РИА Новости. Специалисты зафиксировали в пятницу выброс пепла на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
"Утром 26 августа в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России поступила информация от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,6 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 5 километров", - говорится в сообщении.
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По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018. Тогда столб дыма поднялся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
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ПроисшествияЭбекоПарамуширРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Курильские острова
 
 
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