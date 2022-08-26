https://ria.ru/20220826/eaes-1812219916.html

Мишустин анонсировал создание Евразийской перестраховочной компании

Мишустин анонсировал создание Евразийской перестраховочной компании - РИА Новости, 26.08.2022

Мишустин анонсировал создание Евразийской перестраховочной компании

Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли решение учредить Евразийскую перестраховочную компанию для поддержки внутренней и... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T08:26

2022-08-26T08:26

2022-08-26T09:19

экономика

россия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 авг - РИА Новости. Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли решение учредить Евразийскую перестраховочную компанию для поддержки внутренней и внешней торговли и стимулирования инвестсотрудничества, в планах - выпуск собственных ценных бумаг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Появится еще один инструмент содействия бизнесу. Это о чем мы договорились, подробно вчера обсудили - Евразийская перестраховочная компания. Мы приняли соглашение о ее учреждении. Организация окажет страховую поддержку взаимной и внешней торговле, будет стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечит экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками. В планах - выпуск собственных ценных бумаг и финансирование проектов", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.По его словам, переход на расчеты в национальных валютах на пространстве ЕАЭС идет активно, и этот показатель достиг уже 75%."Призываем коллег к скорейшему внедрению наших собственных международных финансово-расчетных механизмов", - добавил Мишустин.Он убежден, что усиление интеграции на пространстве ЕАЭС значительно уменьшит зависимость стран "пятерки" от внешней, в том числе политической, конъюнктуры. Для этого, по мнению российского премьера, следует продолжить формирование единого транспортного пространства, в полной мере раскрыть транзитный потенциал объединения, развивать сотрудничество со странами СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки."С учетом переориентации логистических цепочек и маршрутов выступаем за конструктивное сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки. Важно задействовать имеющиеся наработки во взаимодействии с Китаем, с Египтом, с Индией, с Ираном, а также с региональными объединениями, такими как ШОС и АСЕАН", - добавил Мишустин.В преддверии заседания Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) погасили памятные марки, выпущенные почтовыми службами стран Союза в честь десятилетия Евразийской экономической комиссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220826/eaes-1812220423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз