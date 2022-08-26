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Мишустин анонсировал создание Евразийской перестраховочной компании - РИА Новости, 26.08.2022
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Мишустин анонсировал создание Евразийской перестраховочной компании
Мишустин анонсировал создание Евразийской перестраховочной компании - РИА Новости, 26.08.2022
Мишустин анонсировал создание Евразийской перестраховочной компании
Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли решение учредить Евразийскую перестраховочную компанию для поддержки внутренней и... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T08:26
2022-08-26T09:19
экономика
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 авг - РИА Новости. Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли решение учредить Евразийскую перестраховочную компанию для поддержки внутренней и внешней торговли и стимулирования инвестсотрудничества, в планах - выпуск собственных ценных бумаг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Появится еще один инструмент содействия бизнесу. Это о чем мы договорились, подробно вчера обсудили - Евразийская перестраховочная компания. Мы приняли соглашение о ее учреждении. Организация окажет страховую поддержку взаимной и внешней торговле, будет стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечит экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками. В планах - выпуск собственных ценных бумаг и финансирование проектов", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.По его словам, переход на расчеты в национальных валютах на пространстве ЕАЭС идет активно, и этот показатель достиг уже 75%."Призываем коллег к скорейшему внедрению наших собственных международных финансово-расчетных механизмов", - добавил Мишустин.Он убежден, что усиление интеграции на пространстве ЕАЭС значительно уменьшит зависимость стран "пятерки" от внешней, в том числе политической, конъюнктуры. Для этого, по мнению российского премьера, следует продолжить формирование единого транспортного пространства, в полной мере раскрыть транзитный потенциал объединения, развивать сотрудничество со странами СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки."С учетом переориентации логистических цепочек и маршрутов выступаем за конструктивное сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки. Важно задействовать имеющиеся наработки во взаимодействии с Китаем, с Египтом, с Индией, с Ираном, а также с региональными объединениями, такими как ШОС и АСЕАН", - добавил Мишустин.В преддверии заседания Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) погасили памятные марки, выпущенные почтовыми службами стран Союза в честь десятилетия Евразийской экономической комиссии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220826/eaes-1812220423.html
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экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
08:26 26.08.2022 (обновлено: 09:19 26.08.2022)
 
Мишустин анонсировал создание Евразийской перестраховочной компании

Мишустин анонсировал создание Евразийской перестраховочной компании для поддержки торговли

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 авг - РИА Новости. Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли решение учредить Евразийскую перестраховочную компанию для поддержки внутренней и внешней торговли и стимулирования инвестсотрудничества, в планах - выпуск собственных ценных бумаг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Появится еще один инструмент содействия бизнесу. Это о чем мы договорились, подробно вчера обсудили - Евразийская перестраховочная компания. Мы приняли соглашение о ее учреждении. Организация окажет страховую поддержку взаимной и внешней торговле, будет стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечит экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками. В планах - выпуск собственных ценных бумаг и финансирование проектов", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
По его словам, переход на расчеты в национальных валютах на пространстве ЕАЭС идет активно, и этот показатель достиг уже 75%.
"Призываем коллег к скорейшему внедрению наших собственных международных финансово-расчетных механизмов", - добавил Мишустин.
Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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Он убежден, что усиление интеграции на пространстве ЕАЭС значительно уменьшит зависимость стран "пятерки" от внешней, в том числе политической, конъюнктуры. Для этого, по мнению российского премьера, следует продолжить формирование единого транспортного пространства, в полной мере раскрыть транзитный потенциал объединения, развивать сотрудничество со странами СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.
"С учетом переориентации логистических цепочек и маршрутов выступаем за конструктивное сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки. Важно задействовать имеющиеся наработки во взаимодействии с Китаем, с Египтом, с Индией, с Ираном, а также с региональными объединениями, такими как ШОС и АСЕАН", - добавил Мишустин.
В преддверии заседания Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) погасили памятные марки, выпущенные почтовыми службами стран Союза в честь десятилетия Евразийской экономической комиссии.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
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