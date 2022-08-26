https://ria.ru/20220826/eaes-1812219556.html

Белоруссия предложила скоординировать позиции ЕАЭС по биобезопасности

Белоруссия предложила скоординировать позиции ЕАЭС по биобезопасности - РИА Новости, 26.08.2022

Белоруссия предложила скоординировать позиции ЕАЭС по биобезопасности

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что странам ЕАЭС нужно скоординировать позиции по биологической безопасности в условиях, когда в мире не исключены... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T08:20

2022-08-26T08:20

2022-08-26T08:27

в мире

белоруссия

евразийский экономический союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753144356_0:59:3073:1787_1920x0_80_0_0_1b782069bac47ba10e1b0cb0758c4e5f.jpg

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 авг – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что странам ЕАЭС нужно скоординировать позиции по биологической безопасности в условиях, когда в мире не исключены бактериологические исследования в военных целях, и принять соответствующую стратегию."Я призываю еще раз вернуться к вопросу о необходимости принятия стратегии биологической безопасности ЕАЭС. Вы видите, что у нас чуть ли не каждый месяц появляются новые биологические угрозы. Не исключаем, что ведутся и исследования в области бактериологических угроз, которые могут быть применены в военных целях", - сказал Головченко, выступая на заседании Евразийского межправсовета.По его словам, "необходимо скоординировать совместную работу по укреплению нашей биологической безопасности".Глава белорусского правительства отметил, что проект такого документа был разработан белорусской стороной и направлен ЕЭК для рассмотрения государствами-членами союза."Мы знаем, что были определенные сомнения в необходимости принятия такого документа, потому что такая или схожая работа ведется по линии ОДКБ, а также в связи с тем, что вопросы биобезопасности в полной мере не относятся к компетенции ЕАЭС. Тем не менее, по нашей информации, активной работы в рамках ОДКБ по данному вопросу пока не ведется. Более того, предлагаемый нами документ изначально разработан для решения вопросов гражданского назначения, не связанных с вопросами военной безопасности", - сообщил Головченко.По его мнению, с учетом влияния биологических угроз на торгово-экономические связи и их трансграничный фактор, необходимо вернуться к обсуждению данного вопроса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220821/biooruzhie-1811077767.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, евразийский экономический союз