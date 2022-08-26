Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия предложила скоординировать позиции ЕАЭС по биобезопасности - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220826/eaes-1812219556.html
Белоруссия предложила скоординировать позиции ЕАЭС по биобезопасности
Белоруссия предложила скоординировать позиции ЕАЭС по биобезопасности - РИА Новости, 26.08.2022
Белоруссия предложила скоординировать позиции ЕАЭС по биобезопасности
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что странам ЕАЭС нужно скоординировать позиции по биологической безопасности в условиях, когда в мире не исключены... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T08:20
2022-08-26T08:27
в мире
белоруссия
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753144356_0:59:3073:1787_1920x0_80_0_0_1b782069bac47ba10e1b0cb0758c4e5f.jpg
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 авг – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что странам ЕАЭС нужно скоординировать позиции по биологической безопасности в условиях, когда в мире не исключены бактериологические исследования в военных целях, и принять соответствующую стратегию."Я призываю еще раз вернуться к вопросу о необходимости принятия стратегии биологической безопасности ЕАЭС. Вы видите, что у нас чуть ли не каждый месяц появляются новые биологические угрозы. Не исключаем, что ведутся и исследования в области бактериологических угроз, которые могут быть применены в военных целях", - сказал Головченко, выступая на заседании Евразийского межправсовета.По его словам, "необходимо скоординировать совместную работу по укреплению нашей биологической безопасности".Глава белорусского правительства отметил, что проект такого документа был разработан белорусской стороной и направлен ЕЭК для рассмотрения государствами-членами союза."Мы знаем, что были определенные сомнения в необходимости принятия такого документа, потому что такая или схожая работа ведется по линии ОДКБ, а также в связи с тем, что вопросы биобезопасности в полной мере не относятся к компетенции ЕАЭС. Тем не менее, по нашей информации, активной работы в рамках ОДКБ по данному вопросу пока не ведется. Более того, предлагаемый нами документ изначально разработан для решения вопросов гражданского назначения, не связанных с вопросами военной безопасности", - сообщил Головченко.По его мнению, с учетом влияния биологических угроз на торгово-экономические связи и их трансграничный фактор, необходимо вернуться к обсуждению данного вопроса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220821/biooruzhie-1811077767.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753144356_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_95057f7fff89fe41baf411fe43af8bc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, евразийский экономический союз
В мире, Белоруссия, Евразийский экономический союз
08:20 26.08.2022 (обновлено: 08:27 26.08.2022)
 
Белоруссия предложила скоординировать позиции ЕАЭС по биобезопасности

Белоруссия предложила скоординировать позиции стран ЕАЭС по биологической безопасности

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкРазработка и производство наборов реагентов для диагностики инфекционных заболеваний
Разработка и производство наборов реагентов для диагностики инфекционных заболеваний - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
Разработка и производство наборов реагентов для диагностики инфекционных заболеваний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 авг – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что странам ЕАЭС нужно скоординировать позиции по биологической безопасности в условиях, когда в мире не исключены бактериологические исследования в военных целях, и принять соответствующую стратегию.
"Я призываю еще раз вернуться к вопросу о необходимости принятия стратегии биологической безопасности ЕАЭС. Вы видите, что у нас чуть ли не каждый месяц появляются новые биологические угрозы. Не исключаем, что ведутся и исследования в области бактериологических угроз, которые могут быть применены в военных целях", - сказал Головченко, выступая на заседании Евразийского межправсовета.
По его словам, "необходимо скоординировать совместную работу по укреплению нашей биологической безопасности".
Глава белорусского правительства отметил, что проект такого документа был разработан белорусской стороной и направлен ЕЭК для рассмотрения государствами-членами союза.
"Мы знаем, что были определенные сомнения в необходимости принятия такого документа, потому что такая или схожая работа ведется по линии ОДКБ, а также в связи с тем, что вопросы биобезопасности в полной мере не относятся к компетенции ЕАЭС. Тем не менее, по нашей информации, активной работы в рамках ОДКБ по данному вопросу пока не ведется. Более того, предлагаемый нами документ изначально разработан для решения вопросов гражданского назначения, не связанных с вопросами военной безопасности", - сообщил Головченко.
По его мнению, с учетом влияния биологических угроз на торгово-экономические связи и их трансграничный фактор, необходимо вернуться к обсуждению данного вопроса.
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 10:03В мире
Рогов: ВСУ могут применить против российских войск биологическое оружие
 
В миреБелоруссияЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала