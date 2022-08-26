08:20 26.08.2022 (обновлено: 08:27 26.08.2022)
Белоруссия предложила скоординировать позиции ЕАЭС по биобезопасности
Белоруссия предложила скоординировать позиции стран ЕАЭС по биологической безопасности
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкРазработка и производство наборов реагентов для диагностики инфекционных заболеваний
Разработка и производство наборов реагентов для диагностики инфекционных заболеваний. Архивное фото
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 авг – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что странам ЕАЭС нужно скоординировать позиции по биологической безопасности в условиях, когда в мире не исключены бактериологические исследования в военных целях, и принять соответствующую стратегию.
"Я призываю еще раз вернуться к вопросу о необходимости принятия стратегии биологической безопасности ЕАЭС. Вы видите, что у нас чуть ли не каждый месяц появляются новые биологические угрозы. Не исключаем, что ведутся и исследования в области бактериологических угроз, которые могут быть применены в военных целях", - сказал Головченко, выступая на заседании Евразийского межправсовета.
По его словам, "необходимо скоординировать совместную работу по укреплению нашей биологической безопасности".
Глава белорусского правительства отметил, что проект такого документа был разработан белорусской стороной и направлен ЕЭК для рассмотрения государствами-членами союза.
"Мы знаем, что были определенные сомнения в необходимости принятия такого документа, потому что такая или схожая работа ведется по линии ОДКБ, а также в связи с тем, что вопросы биобезопасности в полной мере не относятся к компетенции ЕАЭС. Тем не менее, по нашей информации, активной работы в рамках ОДКБ по данному вопросу пока не ведется. Более того, предлагаемый нами документ изначально разработан для решения вопросов гражданского назначения, не связанных с вопросами военной безопасности", - сообщил Головченко.
По его мнению, с учетом влияния биологических угроз на торгово-экономические связи и их трансграничный фактор, необходимо вернуться к обсуждению данного вопроса.