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Заседание Высшего экономического совета ЕАЭС состоится в декабре

Заседание Высшего экономического совета ЕАЭС состоится в декабре - РИА Новости, 26.08.2022

Заседание Высшего экономического совета ЕАЭС состоится в декабре

Заседание Высшего экономического совета ЕАЭС пройдет в декабре в Бишкеке в очном формате, заявил в пятницу на заседании межправсовета Евразийского... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T08:00

2022-08-26T08:00

2022-08-26T08:08

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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 авг - РИА Новости. Заседание Высшего экономического совета ЕАЭС пройдет в декабре в Бишкеке в очном формате, заявил в пятницу на заседании межправсовета Евразийского экономического союза (ЕМПС) в расширенном составе премьер Киргизии Акылбек Жапаров."Проведение заседания Высшего евразийского экономического совета запланировано на декабрь текущего года в столице Кыргызстана городе Бишкеке в очном формате", - сказал премьер.Заседание ЕМПС в киргизской Чолпон-Ате проходит под председательством Жапарова, в нем принимают участие премьер-министры Армении Никол Пашинян, Белоруссии Роман Головченко, Казахстана Алихан Смаилов, России Михаил Мишустин и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. В качестве гостя в заседании совета принимает участие глава кабмина Азербайджана Али Асадов, в качестве наблюдателя - премьер Узбекистана Абдулла Арипов.По итогам заседания планируется подписание решений, предусматривающих дальнейшее развитие Евразийской экономической интеграции.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бишкек