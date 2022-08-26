08:00 26.08.2022 (обновлено: 08:08 26.08.2022)
Заседание Высшего экономического совета ЕАЭС состоится в декабре
Премьер Киргизии: заседание Высшего экономического совета ЕАЭС пройдет в декабре в Бишкеке
© Sputnik / Тимур Батыршин
Флаги стран ЕАЭС. Архивное фото
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 авг - РИА Новости. Заседание Высшего экономического совета ЕАЭС пройдет в декабре в Бишкеке в очном формате, заявил в пятницу на заседании межправсовета Евразийского экономического союза (ЕМПС) в расширенном составе премьер Киргизии Акылбек Жапаров.
"Проведение заседания Высшего евразийского экономического совета запланировано на декабрь текущего года в столице Кыргызстана городе Бишкеке в очном формате", - сказал премьер.
Заседание ЕМПС в киргизской Чолпон-Ате проходит под председательством Жапарова, в нем принимают участие премьер-министры Армении Никол Пашинян, Белоруссии Роман Головченко, Казахстана Алихан Смаилов, России Михаил Мишустин и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. В качестве гостя в заседании совета принимает участие глава кабмина Азербайджана Али Асадов, в качестве наблюдателя - премьер Узбекистана Абдулла Арипов.
По итогам заседания планируется подписание решений, предусматривающих дальнейшее развитие Евразийской экономической интеграции.