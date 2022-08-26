https://ria.ru/20220826/duda-1812428621.html

Экс-офицер ЦРУ назвал слова президента Польши о Крыме бессмыслицей

Экс-офицер ЦРУ назвал слова президента Польши о Крыме бессмыслицей - РИА Новости, 26.08.2022

Экс-офицер ЦРУ назвал слова президента Польши о Крыме бессмыслицей

Бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom назвал бессмысленными слова президента РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T21:12

2022-08-26T21:12

2022-08-26T22:08

в мире

украина

польша

анджей дуда

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom назвал бессмысленными слова президента Польши Анджея Дуды об "освобождении Крыма".Выступая на втором международном саммите "Крымской платформы", Дуда заявил о необходимости вернуть под контроль Киева всю территорию Украины, включая Крым."Знаете, есть люди, которые что-то делают, не имея для того нужных навыков. Их действия или решения не всегда имеют смысл", — сказал Джиральди.Американец отметил, что комментарии Дуды следует рассматривать в контексте "исторически сложившейся антипатии польского электората к России" и президент "пускает им пыль в глаза".Ранее Владимир Зеленский пригрозил "забрать" у России Крым "любыми средствами". Кроме того, на прошлой неделе советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина "планирует разрушить Крымский мост".В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.

https://ria.ru/20220826/polsha-1812351165.html

https://ria.ru/20220802/ukraina-1806591173.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, польша, анджей дуда