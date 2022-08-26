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Экс-офицер ЦРУ назвал слова президента Польши о Крыме бессмыслицей - РИА Новости, 26.08.2022
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Экс-офицер ЦРУ назвал слова президента Польши о Крыме бессмыслицей
Экс-офицер ЦРУ назвал слова президента Польши о Крыме бессмыслицей - РИА Новости, 26.08.2022
Экс-офицер ЦРУ назвал слова президента Польши о Крыме бессмыслицей
Бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom назвал бессмысленными слова президента РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T21:12
2022-08-26T22:08
в мире
украина
польша
анджей дуда
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom назвал бессмысленными слова президента Польши Анджея Дуды об "освобождении Крыма".Выступая на втором международном саммите "Крымской платформы", Дуда заявил о необходимости вернуть под контроль Киева всю территорию Украины, включая Крым."Знаете, есть люди, которые что-то делают, не имея для того нужных навыков. Их действия или решения не всегда имеют смысл", — сказал Джиральди.Американец отметил, что комментарии Дуды следует рассматривать в контексте "исторически сложившейся антипатии польского электората к России" и президент "пускает им пыль в глаза".Ранее Владимир Зеленский пригрозил "забрать" у России Крым "любыми средствами". Кроме того, на прошлой неделе советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина "планирует разрушить Крымский мост".В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.
https://ria.ru/20220826/polsha-1812351165.html
https://ria.ru/20220802/ukraina-1806591173.html
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в мире, украина, польша, анджей дуда
В мире, Украина, Польша, Анджей Дуда
21:12 26.08.2022 (обновлено: 22:08 26.08.2022)
 
Экс-офицер ЦРУ назвал слова президента Польши о Крыме бессмыслицей

Экс-офицер ЦРУ Джиральди назвал бессмысленными слова Дуды про "освобождение Крыма"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom назвал бессмысленными слова президента Польши Анджея Дуды об "освобождении Крыма".
Выступая на втором международном саммите "Крымской платформы", Дуда заявил о необходимости вернуть под контроль Киева всю территорию Украины, включая Крым.
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"Знаете, есть люди, которые что-то делают, не имея для того нужных навыков. Их действия или решения не всегда имеют смысл", — сказал Джиральди.
Американец отметил, что комментарии Дуды следует рассматривать в контексте "исторически сложившейся антипатии польского электората к России" и президент "пускает им пыль в глаза".
"У Украины нет ни единого шанса на победу", — добавил Джиральди.
Ранее Владимир Зеленский пригрозил "забрать" у России Крым "любыми средствами". Кроме того, на прошлой неделе советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина "планирует разрушить Крымский мост".
В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.
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