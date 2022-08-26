https://ria.ru/20220826/dtp-1812326490.html

В ДТП на западе Подмосковья погибли два человека

В ДТП на западе Подмосковья погибли два человека - РИА Новости, 26.08.2022

В ДТП на западе Подмосковья погибли два человека

Автомобиль Mercedes на западе Подмосковья выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW - два человека погибли, три пострадали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T15:26

2022-08-26T15:26

2022-08-26T15:39

происшествия

московская область (подмосковье)

авто

bmw x5

mercedes

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Автомобиль Mercedes на западе Подмосковья выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW - два человека погибли, три пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.Авария произошла в пятницу в 11.40 на 55-м километре дороги "Уваровка-Ивакино-Можайск". Двадцатитрехлетний водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем BMW."В результате ДТП два человека погибли и три пострадали, из них двое детей от 7 до 11 лет. С телесными повреждениями они госпитализированы в медицинское учреждение", - рассказали в пресс-службе.Собеседник агентства добавил, что одна из погибших - 11-летняя девочка.Как отметили в прокуратуре Московской области, ведомство начало проверку по факту ДТП. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и специальных служб выехал можайский городской прокурор Александр Неплюев.

https://ria.ru/20220824/alay-1811913412.html

https://ria.ru/20220825/dtp-1812182852.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), авто, bmw x5, mercedes