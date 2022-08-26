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Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 26.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/donetsk-1812235641.html
Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 26.08.2022
Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска за 40 минут дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T10:21
2022-08-26T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 08.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 08.40 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о четырех обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
петровский район
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
10:21 26.08.2022
 
Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска за 40 минут дважды обстреляли Петровский район Донецка

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВитринные окна, поврежденные в результате обстрела
Витринные окна, поврежденные в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 08.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 08.40 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о четырех обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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