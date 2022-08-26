https://ria.ru/20220826/donetsk-1812235641.html

Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 26.08.2022

Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска за 40 минут дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T10:21

2022-08-26T10:21

2022-08-26T10:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 08.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 08.40 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о четырех обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк