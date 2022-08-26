https://ria.ru/20220826/dnr-1812421896.html

Украинские военные за сутки выпустили более 240 боеприпасов по ДНР

Украинские военные за сутки выпустили более 240 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 26.08.2022

Украинские военные за сутки выпустили более 240 боеприпасов по ДНР

Украинские войска за текущие сутки выпустили более 240 боеприпасов по пяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T20:20

2022-08-26T20:20

2022-08-26T20:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 240 боеприпасов по пяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 240 боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровых минометов", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР в Telegram-канале ведомства.Огонь велся по районам пяти населенных пунктов республики. В результате обстрелов шесть мирных жителей получили ранения. Повреждены 27 домостроениий и четыре объекта гражданской инфраструктуры, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк