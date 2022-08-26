09:13 26.08.2022 (обновлено: 10:09 26.08.2022)
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР, два человека погибли
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 43 раза, выпустив 333 боеприпаса, погибли два мирных жителя и шестеро ранены, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.). <...> (Выпущено. — Прим. ред.) 333 единицы различных боеприпасов", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В ведомство поступили сведения о гибели двух гражданских в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили шесть человек в Петровском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке и занятом ранее Новолуганском.
Также отмечается, что в результате обстрелов повреждены 34 домостроения и девять объектов гражданской инфраструктуры.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По словам президента, конечная цель боевых действий — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.