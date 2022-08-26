https://ria.ru/20220826/dnr-1812218586.html
В ДНР за сутки при обстрелах погиб человек, еще четверо ранены
В ДНР за сутки при обстрелах погиб человек, еще четверо ранены - РИА Новости, 26.08.2022
В ДНР за сутки при обстрелах погиб человек, еще четверо ранены
Один человек погиб, еще четыре пострадали при обстрелах территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T08:07
2022-08-26T08:07
2022-08-26T09:10
специальная военная операция на украине
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803179819_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_bbdfdd0fdd56297f625543c43b6abff5.jpg
ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще четыре пострадали при обстрелах территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 25 августа до 08:00 26 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще 4 мирных жителя получили ранения, из них один подорвался на мине ПФМ-1", — говорится в заявлении в его Telegram-канале.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель боевых действий — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220825/evakuatsiya-1812193369.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803179819_432:171:2934:2048_1920x0_80_0_0_36dcabf92e734d78338370d1662f20ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
08:07 26.08.2022 (обновлено: 09:10 26.08.2022)
В ДНР за сутки при обстрелах погиб человек, еще четверо ранены
В ДНР за сутки при обстрелах со стороны ВСУ погиб человек, еще четверо ранены