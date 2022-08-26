https://ria.ru/20220826/dnr-1812218586.html

В ДНР за сутки при обстрелах погиб человек, еще четверо ранены

В ДНР за сутки при обстрелах погиб человек, еще четверо ранены - РИА Новости, 26.08.2022

В ДНР за сутки при обстрелах погиб человек, еще четверо ранены

Один человек погиб, еще четыре пострадали при обстрелах территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T08:07

2022-08-26T08:07

2022-08-26T09:10

специальная военная операция на украине

в мире

днр

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще четыре пострадали при обстрелах территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 25 августа до 08:00 26 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще 4 мирных жителя получили ранения, из них один подорвался на мине ПФМ-1", — говорится в заявлении в его Telegram-канале.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель боевых действий — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220825/evakuatsiya-1812193369.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, ситуация в днр и лнр