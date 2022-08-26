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В Запорожской области обвинили Украину в диверсиях по поджогу лесов
В Запорожской области обвинили Украину в диверсиях по поджогу лесов - РИА Новости, 26.08.2022
В Запорожской области обвинили Украину в диверсиях по поджогу лесов
Киевские власти перешли в Запорожской области к тактике "выжженной земли", осуществляя диверсии по поджогу полей и лесов, сообщил член главного совета... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:12
2022-08-26T12:12
2022-08-26T12:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Киевские власти перешли в Запорожской области к тактике "выжженной земли", осуществляя диверсии по поджогу полей и лесов, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Киевский режим, осознавая, что Запорожская область навсегда для них потеряна, перешел к тактике "выжженной земли", отдав приказ своим пособникам осуществлять диверсии, путем поджога полей и лесов", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, видео и фотографии с мест пожаров в украинских СМИ и пабликах выдают за якобы очередные точные прилеты украинских снарядов по военным позициям российских войск."Киевский режим стремится максимально разрушить инфраструктуру нашего региона, не скрывая свою террористическую сущность", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220824/krym-1811944309.html
https://ria.ru/20220825/zaporozhe-1812118821.html
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в мире, жкх, запорожская область, украина, херсонская область
В мире, ЖКХ, Запорожская область, Украина, Херсонская область
В Запорожской области обвинили Украину в диверсиях по поджогу лесов
Член ВГА Рогов: Киев осуществляет диверсии по поджогу лесов и полей в Запорожской области