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Де Вито на детекторе лжи сравнил, как он и Фаррелл сыграли Пингвина
Де Вито на детекторе лжи сравнил, как он и Фаррелл сыграли Пингвина - РИА Новости, 26.08.2022
Де Вито на детекторе лжи сравнил, как он и Фаррелл сыграли Пингвина
Дэнни Де Вито на детекторе лжи сравнил свою версию Пингвина в фильме о Бэтмене и то, как образ этого персонажа воплотил Колин Фаррелл. Такой тест актер прошел в РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:35
2022-08-26T16:35
2022-08-26T16:35
культура
новости культуры
дэнни де вито
тим бертон
майкл китон
роберт паттинсон
колин фаррелл
звезды
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Дэнни Де Вито на детекторе лжи сравнил свою версию Пингвина в фильме о Бэтмене и то, как образ этого персонажа воплотил Колин Фаррелл. Такой тест актер прошел в ходе интервью для Vanity Fair. "Мне нравится Колин. Он потрясающий. Но мой Пингвин был лучше", — пошутил голливудская звезда.Детектор лжи подтвердил, что он действительно так думает. Де Вито сыграл Пингвина в фильме Тима Бертона 1992 года "Бэтмен возвращается". Супергероя тогда сыграл Майкл Китон. Фаррелл исполнил роль злодея в ленте Мэтта Ривза 2022 года. Образ защитника Готэма в картине воплотил Роберт Паттинсон.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, дэнни де вито, тим бертон, майкл китон, роберт паттинсон, колин фаррелл, звезды, знаменитости, бэтмен
Культура, Новости культуры, Дэнни Де Вито, Тим Бертон, Майкл Китон, Роберт Паттинсон, Колин Фаррелл, звезды, Знаменитости, Бэтмен
Де Вито на детекторе лжи сравнил, как он и Фаррелл сыграли Пингвина
Де Вито на детекторе лжи заявил, что его версия Пингвина лучше, чем у Фаррелла в "Бэтмене"