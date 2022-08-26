https://ria.ru/20220826/devito-1812301240.html

Де Вито на детекторе лжи сравнил, как он и Фаррелл сыграли Пингвина

Де Вито на детекторе лжи сравнил, как он и Фаррелл сыграли Пингвина - РИА Новости, 26.08.2022

Де Вито на детекторе лжи сравнил, как он и Фаррелл сыграли Пингвина

Дэнни Де Вито на детекторе лжи сравнил свою версию Пингвина в фильме о Бэтмене и то, как образ этого персонажа воплотил Колин Фаррелл. Такой тест актер прошел в РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T16:35

2022-08-26T16:35

2022-08-26T16:35

культура

новости культуры

дэнни де вито

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роберт паттинсон

колин фаррелл

звезды

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Дэнни Де Вито на детекторе лжи сравнил свою версию Пингвина в фильме о Бэтмене и то, как образ этого персонажа воплотил Колин Фаррелл. Такой тест актер прошел в ходе интервью для Vanity Fair. "Мне нравится Колин. Он потрясающий. Но мой Пингвин был лучше", — пошутил голливудская звезда.Детектор лжи подтвердил, что он действительно так думает. Де Вито сыграл Пингвина в фильме Тима Бертона 1992 года "Бэтмен возвращается". Супергероя тогда сыграл Майкл Китон. Фаррелл исполнил роль злодея в ленте Мэтта Ривза 2022 года. Образ защитника Готэма в картине воплотил Роберт Паттинсон.

https://ria.ru/20220825/mcgregor-1812145530.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, дэнни де вито, тим бертон, майкл китон, роберт паттинсон, колин фаррелл, звезды, знаменитости, бэтмен