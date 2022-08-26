Рейтинг@Mail.ru
В Южно-Сахалинске проверят детсад, где ребенка тащили по асфальту - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220826/detsad-1812269270.html
В Южно-Сахалинске проверят детсад, где ребенка тащили по асфальту
В Южно-Сахалинске проверят детсад, где ребенка тащили по асфальту - РИА Новости, 26.08.2022
В Южно-Сахалинске проверят детсад, где ребенка тащили по асфальту
Прокуратура Южно-Сахалинска организовала проверку по публикации СМИ о том, что воспитательница протащила ребенка по асфальту, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:09
2022-08-26T12:09
происшествия
южно-сахалинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг – РИА Новости. Прокуратура Южно-Сахалинска организовала проверку по публикации СМИ о том, что воспитательница протащила ребенка по асфальту, сообщила в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.Ранее в местных соцсетях появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых воспитатель детсада "Золотой ключик" в Южно-Сахалинске тащила волоком по асфальту ребенка, не желавшего заходить в здание."В ходе надзорных мероприятий будет комплексно проверено соблюдение законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, соблюдения условий их пребывания в дошкольном учреждении, а также дана оценка соблюдению иных требований законов, относящихся к рассматриваемой сфере правоотношений", - говорится в сообщении ведомства.Пресс-служба отметила, что при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.По информации мэрии областного центра, городской департамент образования на основании обращения, поступившего от родителей, проводит проверка."В детском саду также организовано служебное расследование. На время проверки воспитатель отстранена от исполнения обязанностей", - сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.
https://realty.ria.ru/20220824/omsk-1811829680.html
южно-сахалинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, южно-сахалинск
Происшествия, Южно-Сахалинск
12:09 26.08.2022
 
В Южно-Сахалинске проверят детсад, где ребенка тащили по асфальту

Прокуратура проверит детсад в Южно-Сахалинске, где ребенка тащили по асфальту

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг – РИА Новости. Прокуратура Южно-Сахалинска организовала проверку по публикации СМИ о том, что воспитательница протащила ребенка по асфальту, сообщила в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее в местных соцсетях появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых воспитатель детсада "Золотой ключик" в Южно-Сахалинске тащила волоком по асфальту ребенка, не желавшего заходить в здание.
"В ходе надзорных мероприятий будет комплексно проверено соблюдение законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, соблюдения условий их пребывания в дошкольном учреждении, а также дана оценка соблюдению иных требований законов, относящихся к рассматриваемой сфере правоотношений", - говорится в сообщении ведомства.
Пресс-служба отметила, что при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
По информации мэрии областного центра, городской департамент образования на основании обращения, поступившего от родителей, проводит проверка.
"В детском саду также организовано служебное расследование. На время проверки воспитатель отстранена от исполнения обязанностей", - сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 14:25
В Омске возбудили дело из-за подтопления детсада
 
ПроисшествияЮжно-Сахалинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала