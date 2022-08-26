https://ria.ru/20220826/detsad-1812269270.html

В Южно-Сахалинске проверят детсад, где ребенка тащили по асфальту

В Южно-Сахалинске проверят детсад, где ребенка тащили по асфальту - РИА Новости, 26.08.2022

В Южно-Сахалинске проверят детсад, где ребенка тащили по асфальту

Прокуратура Южно-Сахалинска организовала проверку по публикации СМИ о том, что воспитательница протащила ребенка по асфальту, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:09

2022-08-26T12:09

2022-08-26T12:09

происшествия

южно-сахалинск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 авг – РИА Новости. Прокуратура Южно-Сахалинска организовала проверку по публикации СМИ о том, что воспитательница протащила ребенка по асфальту, сообщила в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.Ранее в местных соцсетях появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых воспитатель детсада "Золотой ключик" в Южно-Сахалинске тащила волоком по асфальту ребенка, не желавшего заходить в здание."В ходе надзорных мероприятий будет комплексно проверено соблюдение законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, соблюдения условий их пребывания в дошкольном учреждении, а также дана оценка соблюдению иных требований законов, относящихся к рассматриваемой сфере правоотношений", - говорится в сообщении ведомства.Пресс-служба отметила, что при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.По информации мэрии областного центра, городской департамент образования на основании обращения, поступившего от родителей, проводит проверка."В детском саду также организовано служебное расследование. На время проверки воспитатель отстранена от исполнения обязанностей", - сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

https://realty.ria.ru/20220824/omsk-1811829680.html

южно-сахалинск

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, южно-сахалинск