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Дети на освобожденных землях создали "блокпосты" для приветствия ВС России - РИА Новости, 26.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/deti-1812312435.html
Дети на освобожденных землях создали "блокпосты" для приветствия ВС России
Дети на освобожденных землях создали "блокпосты" для приветствия ВС России - РИА Новости, 26.08.2022
Дети на освобожденных землях создали "блокпосты" для приветствия ВС России
Импровизированные детские "блокпосты" появились на освобожденных территориях Украины, находящихся под контролем союзных сил - местные школьники играют в военных РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T14:39
2022-08-26T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
волчанск
харьковская область
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ВОЛЧАНСК (Харьковская обл.), 26 авг – РИА Новости. Импровизированные детские "блокпосты" появились на освобожденных территориях Украины, находящихся под контролем союзных сил - местные школьники играют в военных и приветствуют российских военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости.Для ребят, которые пока находятся на летних каникулах, это возможность не только играть, но и получать от военных сладости, сухие пайки или шевроны с одним из символов спецоперации - буквой Z и другую российскую символику."Мы очень любим российских солдат", - говорят дети на одном из таких "блокпостов" в Харьковской области, где побывал корреспондент РИА Новости."Личный состав" заставы под Волчанском - это пять местных школьников. Они соорудили укрепление, где доски - это стены, а ветки выполняют роль колючей проволоки. Также они вывесили новый флаг Харьковской области и обзавелись элементами военной формы.Бойцы спецназа передали ребятам сладости и пайки. Дети признаются, что часть "довольствия" отдают своим семьям. Военные тоже не уходят с пустыми руками: дети вручают им георгиевские ленточки.Проходящие мимо колонны приветствуют ребят. Подобные "блокпосты" можно наблюдать на целом ряде освобожденных территорий - где-то дети изготавливают открытки, а где-то продают домашний лимонад.
https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html
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Импровизированные "детские блокпосты" на освобождённых территориях Украины
Импровизированные "детские блокпосты" на освобождённых территориях Украины. Местные школьники играют в военных и приветствуют российских военнослужащих.
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в мире, волчанск, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волчанск, Харьковская область
14:39 26.08.2022 (обновлено: 14:40 26.08.2022)
 
Дети на освобожденных землях создали "блокпосты" для приветствия ВС России

Дети на освобожденных территориях Украины создали "блокпосты" для приветствия ВС России

Читать ria.ru в
ВОЛЧАНСК (Харьковская обл.), 26 авг – РИА Новости. Импровизированные детские "блокпосты" появились на освобожденных территориях Украины, находящихся под контролем союзных сил - местные школьники играют в военных и приветствуют российских военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости.
Для ребят, которые пока находятся на летних каникулах, это возможность не только играть, но и получать от военных сладости, сухие пайки или шевроны с одним из символов спецоперации - буквой Z и другую российскую символику.
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"Мы очень любим российских солдат", - говорят дети на одном из таких "блокпостов" в Харьковской области, где побывал корреспондент РИА Новости.
"Личный состав" заставы под Волчанском - это пять местных школьников. Они соорудили укрепление, где доски - это стены, а ветки выполняют роль колючей проволоки. Также они вывесили новый флаг Харьковской области и обзавелись элементами военной формы.
Бойцы спецназа передали ребятам сладости и пайки. Дети признаются, что часть "довольствия" отдают своим семьям. Военные тоже не уходят с пустыми руками: дети вручают им георгиевские ленточки.
Проходящие мимо колонны приветствуют ребят. Подобные "блокпосты" можно наблюдать на целом ряде освобожденных территорий - где-то дети изготавливают открытки, а где-то продают домашний лимонад.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВолчанскХарьковская область
 
 
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