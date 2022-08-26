https://ria.ru/20220826/ddos-ataka-1812322755.html

Ресурсы РИА Новости и Sputnik отразили мощную DDoS-атаку из-за рубежа

Ресурсы РИА Новости и Sputnik отразили мощную DDoS-атаку из-за рубежа - РИА Новости, 26.08.2022

Ресурсы РИА Новости и Sputnik отразили мощную DDoS-атаку из-за рубежа

Флагманские ресурсы РИА Новости и Sputnik отразили мощную DDoS-атаку из-за рубежа, которая продолжалась почти сутки, сообщили РИА Новости технические... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T15:12

2022-08-26T15:12

2022-08-26T15:43

сша

технологии

великобритания

россия

anonymous

риа новости

sputnik

украина

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Флагманские ресурсы РИА Новости и Sputnik отразили мощную DDoS-атаку из-за рубежа, которая продолжалась почти сутки, сообщили РИА Новости технические специалисты медиагруппы "Россия сегодня"."Атака началась вчера после 18:00, сейчас все текущие векторы атаки купированы либо нивелированы. Атака велась из многих стран, но в числе основных источников — США, Великобритания, Украина и Таиланд. Много было и из России, вероятно, могли взломать какой-то российский облачный сервис", — сказал представитель технических служб.По его словам, работали, скорее всего, те же хакеры, которые уже пытались взломать ресурсы РИА Новости и Sputnik в конце февраля.В конце февраля и начале марта сайты РИА Новости и Sputnik по всему миру подвергались массированным атакам хакеров на фоне объявления группой Anonymous кибервойны против России и санкций Запада в сфере IT, но специалисты медиагруппы "Россия сегодня" успешно отразили все попытки взлома.

https://ria.ru/20220817/er-1810249304.html

https://ria.ru/20220816/ataka-1809995483.html

сша

великобритания

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, технологии, великобритания, россия, anonymous, риа новости, sputnik, украина