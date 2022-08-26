15:12 26.08.2022 (обновлено: 15:43 26.08.2022)
Ресурсы РИА Новости и Sputnik отразили мощную DDoS-атаку из-за рубежа
Ресурсы РИА Новости и Sputnik отразили мощную DDoS-атаку из США, Британии и Украины
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Флагманские ресурсы РИА Новости и Sputnik отразили мощную DDoS-атаку из-за рубежа, которая продолжалась почти сутки, сообщили РИА Новости технические специалисты медиагруппы "Россия сегодня".
"Атака началась вчера после 18:00, сейчас все текущие векторы атаки купированы либо нивелированы. Атака велась из многих стран, но в числе основных источников — США, Великобритания, Украина и Таиланд. Много было и из России, вероятно, могли взломать какой-то российский облачный сервис", — сказал представитель технических служб.
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По его словам, работали, скорее всего, те же хакеры, которые уже пытались взломать ресурсы РИА Новости и Sputnik в конце февраля.
"Работали примерно по той же схеме, но более глубоко, более изощренно, более подготовленно с учетом прошлых попыток, распределенно и со множеством векторов. Атака шла не только на наши флагманские веб-ресурсы: основная цель взломщиков — сделать неработоспособной всю IT-инфраструктуру медиагруппы, ее внешние и внутренние сервисы и информационные системы. Очевидно, что все варианты и возможности целенаправленно и профессионально прорабатывались, чтобы максимально достичь поставленной цели", — заключил технический специалист медиагруппы.
В конце февраля и начале марта сайты РИА Новости и Sputnik по всему миру подвергались массированным атакам хакеров на фоне объявления группой Anonymous кибервойны против России и санкций Запада в сфере IT, но специалисты медиагруппы "Россия сегодня" успешно отразили все попытки взлома.