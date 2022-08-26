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Ресурсы РИА Новости и Sputnik отразили мощную DDoS-атаку из-за рубежа - РИА Новости, 26.08.2022
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Ресурсы РИА Новости и Sputnik отразили мощную DDoS-атаку из-за рубежа
Ресурсы РИА Новости и Sputnik отразили мощную DDoS-атаку из-за рубежа - РИА Новости, 26.08.2022
Ресурсы РИА Новости и Sputnik отразили мощную DDoS-атаку из-за рубежа
Флагманские ресурсы РИА Новости и Sputnik отразили мощную DDoS-атаку из-за рубежа, которая продолжалась почти сутки, сообщили РИА Новости технические... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T15:12
2022-08-26T15:43
сша
технологии
великобритания
россия
anonymous
риа новости
sputnik
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Флагманские ресурсы РИА Новости и Sputnik отразили мощную DDoS-атаку из-за рубежа, которая продолжалась почти сутки, сообщили РИА Новости технические специалисты медиагруппы "Россия сегодня"."Атака началась вчера после 18:00, сейчас все текущие векторы атаки купированы либо нивелированы. Атака велась из многих стран, но в числе основных источников — США, Великобритания, Украина и Таиланд. Много было и из России, вероятно, могли взломать какой-то российский облачный сервис", — сказал представитель технических служб.По его словам, работали, скорее всего, те же хакеры, которые уже пытались взломать ресурсы РИА Новости и Sputnik в конце февраля.В конце февраля и начале марта сайты РИА Новости и Sputnik по всему миру подвергались массированным атакам хакеров на фоне объявления группой Anonymous кибервойны против России и санкций Запада в сфере IT, но специалисты медиагруппы "Россия сегодня" успешно отразили все попытки взлома.
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https://ria.ru/20220816/ataka-1809995483.html
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Наталья Макарова
Наталья Макарова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
сша, технологии, великобритания, россия, anonymous, риа новости, sputnik, украина
США, Технологии, Великобритания, Россия, Anonymous, РИА Новости, Sputnik, Украина
15:12 26.08.2022 (обновлено: 15:43 26.08.2022)
 
Ресурсы РИА Новости и Sputnik отразили мощную DDoS-атаку из-за рубежа

Ресурсы РИА Новости и Sputnik отразили мощную DDoS-атаку из США, Британии и Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип сайта Ria.ru
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Флагманские ресурсы РИА Новости и Sputnik отразили мощную DDoS-атаку из-за рубежа, которая продолжалась почти сутки, сообщили РИА Новости технические специалисты медиагруппы "Россия сегодня".
"Атака началась вчера после 18:00, сейчас все текущие векторы атаки купированы либо нивелированы. Атака велась из многих стран, но в числе основных источников — США, Великобритания, Украина и Таиланд. Много было и из России, вероятно, могли взломать какой-то российский облачный сервис", — сказал представитель технических служб.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 16:28
Хакеры совершили мощную DDoS-атаку на сайт "Единой России"
По его словам, работали, скорее всего, те же хакеры, которые уже пытались взломать ресурсы РИА Новости и Sputnik в конце февраля.

"Работали примерно по той же схеме, но более глубоко, более изощренно, более подготовленно с учетом прошлых попыток, распределенно и со множеством векторов. Атака шла не только на наши флагманские веб-ресурсы: основная цель взломщиков — сделать неработоспособной всю IT-инфраструктуру медиагруппы, ее внешние и внутренние сервисы и информационные системы. Очевидно, что все варианты и возможности целенаправленно и профессионально прорабатывались, чтобы максимально достичь поставленной цели", — заключил технический специалист медиагруппы.

В конце февраля и начале марта сайты РИА Новости и Sputnik по всему миру подвергались массированным атакам хакеров на фоне объявления группой Anonymous кибервойны против России и санкций Запада в сфере IT, но специалисты медиагруппы "Россия сегодня" успешно отразили все попытки взлома.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 14:13
Партия "Справедливая Россия – За правду" сообщила о DDoS-атаке с Украины
 
СШАТехнологииВеликобританияРоссияAnonymousРИА НовостиSputnikУкраина
 
 
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