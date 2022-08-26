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Финский производитель предупредил о дефиците туалетной бумаги - РИА Новости, 26.08.2022
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Финский производитель предупредил о дефиците туалетной бумаги
Финский производитель предупредил о дефиците туалетной бумаги - РИА Новости, 26.08.2022
Финский производитель предупредил о дефиците туалетной бумаги
Один из крупнейших в ЕС производителей санитарно-гигиенической бумаги, финская Metsä Tissue предупредила о возможном дефиците продукции из-за энергетического... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T18:02
2022-08-26T18:38
экономика
германия
европа
в мире
словакия
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 авг — РИА Новости. Один из крупнейших в ЕС производителей санитарно-гигиенической бумаги, финская Metsä Tissue предупредила о возможном дефиците продукции из-за энергетического кризиса, следует из пресс-релиза компании."В течение последних недель компания Metsä Tissue была вынуждена на несколько дней сократить производство на своих заводах в Жилине (Словакия) и Кройцау (Германия) из-за высоких цен на электроэнергию. В условиях высоких цен на энергию вероятны дальнейшие сокращения производства, которые также могут повлиять на доступность ежедневной продукции на рынках, поскольку будут иметь место значительные ежедневные производственные потери", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что высокая цена на энергию затрудняет бизнес на всех европейских рынках для Metsä Tissue."Чтобы смягчить ситуацию, мы изучили все возможные меры по повышению энергоэффективности, и в настоящее время продолжаются действия по замещению российского газа альтернативными источниками энергии. Мы были вынуждены пересмотреть наше предложение, и кризис также ускорит переход к стратегии, ориентированной на свежее волокно, которое позволяет снизить энергопотребление при производстве бумаги по сравнению с переработанным волокном", — приводятся в сообщении слова представителя компании Тобиаса Люнинга.Metsä Tissue — один из ведущих поставщиков санитарно-гигиенической бумаги в Европе и ведущий поставщик жиростойкой бумаги в мире. Компания выпускает продукцию под брендами Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin и SAGA. На предприятиях в пяти странах работает около 2,5 тысячи человек. В 2021 году объем продаж составил 900 миллионов евро. Metsä Tissue входит в финскую лесопромышленную Metsä Group.
https://ria.ru/20220825/bumaga-1812152561.html
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экономика, германия, европа, в мире, словакия
Экономика, Германия, Европа, В мире, Словакия
18:02 26.08.2022 (обновлено: 18:38 26.08.2022)
 
Финский производитель предупредил о дефиците туалетной бумаги

Финская компания Metsa Tissue предупредила о дефиците туалетной бумаги из-за энергокризиса

© Pexels/Anna ShvetsТуалетная бумага
Туалетная бумага
© Pexels/Anna Shvets
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 авг — РИА Новости. Один из крупнейших в ЕС производителей санитарно-гигиенической бумаги, финская Metsä Tissue предупредила о возможном дефиците продукции из-за энергетического кризиса, следует из пресс-релиза компании.
"В течение последних недель компания Metsä Tissue была вынуждена на несколько дней сократить производство на своих заводах в Жилине (Словакия) и Кройцау (Германия) из-за высоких цен на электроэнергию. В условиях высоких цен на энергию вероятны дальнейшие сокращения производства, которые также могут повлиять на доступность ежедневной продукции на рынках, поскольку будут иметь место значительные ежедневные производственные потери", — говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что высокая цена на энергию затрудняет бизнес на всех европейских рынках для Metsä Tissue.
"Чтобы смягчить ситуацию, мы изучили все возможные меры по повышению энергоэффективности, и в настоящее время продолжаются действия по замещению российского газа альтернативными источниками энергии. Мы были вынуждены пересмотреть наше предложение, и кризис также ускорит переход к стратегии, ориентированной на свежее волокно, которое позволяет снизить энергопотребление при производстве бумаги по сравнению с переработанным волокном", — приводятся в сообщении слова представителя компании Тобиаса Люнинга.
Metsä Tissue — один из ведущих поставщиков санитарно-гигиенической бумаги в Европе и ведущий поставщик жиростойкой бумаги в мире. Компания выпускает продукцию под брендами Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin и SAGA. На предприятиях в пяти странах работает около 2,5 тысячи человек. В 2021 году объем продаж составил 900 миллионов евро. Metsä Tissue входит в финскую лесопромышленную Metsä Group.
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