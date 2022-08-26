Рейтинг@Mail.ru
В центре Брюсселя автомобиль въехал на террасу кафе - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220826/bryussel-1812321899.html
В центре Брюсселя автомобиль въехал на террасу кафе
В центре Брюсселя автомобиль въехал на террасу кафе - РИА Новости, 26.08.2022
В центре Брюсселя автомобиль въехал на террасу кафе
Небольшой грузовик въехал на открытую террасу кафе в центре столицы Бельгии, шесть человек получили легкие травмы, сообщает издание 7sur7 со ссылкой на... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T15:08
2022-08-26T18:42
в мире
брюссель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812395016_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_bdb7f7b898ee9df8917f370c7d311878.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Небольшой грузовик въехал на открытую террасу кафе в центре столицы Бельгии, шесть человек получили легкие травмы, сообщает издание 7sur7 со ссылкой на источники в полиции."Небольшой грузовик протаранил террасу кафе в центре Брюсселя около 13 часов (14.00 мск – ред.). Шесть человек получили легкие травмы. Водитель после происшествия скрылся на автомобиле", - говорится в сообщении.Полиция проводит расследование, причины происшествия пока неизвестны.
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812395016_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_19b33055cf0c100902f4da4c85594313.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель
В мире, Брюссель
15:08 26.08.2022 (обновлено: 18:42 26.08.2022)
 
В центре Брюсселя автомобиль въехал на террасу кафе

Издание 7sur7: автомобиль въехал на террасу кафе в Брюсселе, пострадали шесть человек

© AP Photo / Sylvain PlazyОцепленный район в центре Брюсселя после инцидента, в ходе которого фургон въехал в террасу кафе
Оцепленный район в центре Брюсселя после инцидента, в ходе которого фургон въехал в террасу кафе - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Sylvain Plazy
Оцепленный район в центре Брюсселя после инцидента, в ходе которого фургон въехал в террасу кафе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Небольшой грузовик въехал на открытую террасу кафе в центре столицы Бельгии, шесть человек получили легкие травмы, сообщает издание 7sur7 со ссылкой на источники в полиции.
"Небольшой грузовик протаранил террасу кафе в центре Брюсселя около 13 часов (14.00 мск – ред.). Шесть человек получили легкие травмы. Водитель после происшествия скрылся на автомобиле", - говорится в сообщении.
Полиция проводит расследование, причины происшествия пока неизвестны.
 
В миреБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала