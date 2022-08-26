https://ria.ru/20220826/bryussel-1812321899.html

В центре Брюсселя автомобиль въехал на террасу кафе

В центре Брюсселя автомобиль въехал на террасу кафе - РИА Новости, 26.08.2022

В центре Брюсселя автомобиль въехал на террасу кафе

Небольшой грузовик въехал на открытую террасу кафе в центре столицы Бельгии, шесть человек получили легкие травмы, сообщает издание 7sur7 со ссылкой на... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T15:08

2022-08-26T15:08

2022-08-26T18:42

в мире

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Небольшой грузовик въехал на открытую террасу кафе в центре столицы Бельгии, шесть человек получили легкие травмы, сообщает издание 7sur7 со ссылкой на источники в полиции."Небольшой грузовик протаранил террасу кафе в центре Брюсселя около 13 часов (14.00 мск – ред.). Шесть человек получили легкие травмы. Водитель после происшествия скрылся на автомобиле", - говорится в сообщении.Полиция проводит расследование, причины происшествия пока неизвестны.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, брюссель