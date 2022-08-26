https://ria.ru/20220826/bryussel-1812321899.html
В центре Брюсселя автомобиль въехал на террасу кафе
В центре Брюсселя автомобиль въехал на террасу кафе - РИА Новости, 26.08.2022
В центре Брюсселя автомобиль въехал на террасу кафе
Небольшой грузовик въехал на открытую террасу кафе в центре столицы Бельгии, шесть человек получили легкие травмы, сообщает издание 7sur7 со ссылкой на... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T15:08
2022-08-26T15:08
2022-08-26T18:42
в мире
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Небольшой грузовик въехал на открытую террасу кафе в центре столицы Бельгии, шесть человек получили легкие травмы, сообщает издание 7sur7 со ссылкой на источники в полиции."Небольшой грузовик протаранил террасу кафе в центре Брюсселя около 13 часов (14.00 мск – ред.). Шесть человек получили легкие травмы. Водитель после происшествия скрылся на автомобиле", - говорится в сообщении.Полиция проводит расследование, причины происшествия пока неизвестны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель
15:08 26.08.2022 (обновлено: 18:42 26.08.2022)
В центре Брюсселя автомобиль въехал на террасу кафе
Издание 7sur7: автомобиль въехал на террасу кафе в Брюсселе, пострадали шесть человек