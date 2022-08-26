https://ria.ru/20220826/britaniya-1812235490.html

DM: миллионы британцев обнищают из-за "сногсшибательного" роста цен на ЖКУ

DM: миллионы британцев обнищают из-за "сногсшибательного" роста цен на ЖКУ - РИА Новости, 26.08.2022

DM: миллионы британцев обнищают из-за "сногсшибательного" роста цен на ЖКУ

Миллионы жителей Великобритании столкнутся с топливной бедностью из-за резкого повышения потолка цен на энергоносители национальным регулятором Ofgem. Об этом... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T10:20

2022-08-26T10:20

2022-08-26T11:25

в мире

жкх

великобритания

европа

канада

siemens

газпром

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154909/12/1549091224_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_8717ed770f4d073807b4305fb75cb8dd.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Миллионы жителей Великобритании столкнутся с топливной бедностью из-за резкого повышения потолка цен на энергоносители национальным регулятором Ofgem. Об этом пишет Daily Mail.Как отмечается в статье, предельная стоимость электроэнергии для среднего домохозяйства вырастет до 3549 фунтов стерлингов (250 тысяч рублей) в октябре.По оценкам экспертов, с середины осени около 24 миллионов семей будут платить за коммунальные услуги на 80 процентов больше. При этом еще в октябре 2021 года квитанция за ЖКУ была в районе 1400 фунтов.Соединенное Королевство и Евросоюз все глубже погружаются в энергетический кризис после введения антироссийских санкций. Ранее консалтинговая компания Auxilione обновила прогноз по счетам за электроэнергию в апреле 2023 года до шести тысяч фунтов стерлингов (425 тысяч рублей) в годовом выражении. Стоимость коммунальных услуг начала резко расти из-за сложностей с поставками российского газа в Европу. Основной трубопровод, снабжающий континент, — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности из-за задержки в возврате из ремонта турбин немецкой компании Siemens, которые использовались на компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи топлива. Так, "Газпром" столкнулся с существенными препятствиями при попытке вернуть один из двигателей из Канады, наложившей санкции на российскую компанию. Канадские власти выдали разрешение на вывоз установки лишь 10 июля, но не учли условий действующего контракта и поставили турбину в Германию, а не в Россию. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.

https://ria.ru/20220820/inflyatsiya-1811048190.html

великобритания

европа

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, жкх, великобритания, европа, канада, siemens, газпром, северный поток