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В авто на границе Белоруссии и Польши нашли похожий на взрывчатку предмет

В авто на границе Белоруссии и Польши нашли похожий на взрывчатку предмет - РИА Новости, 26.08.2022

В авто на границе Белоруссии и Польши нашли похожий на взрывчатку предмет

В пункте пропуска Брест на белорусско-польской границе в автомобиле с российским госномером обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, работают саперы,... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T09:53

2022-08-26T09:53

2022-08-26T11:12

в мире

белоруссия

брест

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МИНСК, 26 авг — РИА Новости. В пункте пропуска Брест на белорусско-польской границе в автомобиле с российским госномером обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, работают саперы, сообщил государственный погранкомитет Белоруссии.Отмечается, что марка машины — Kia. Водитель — гражданин России — въехал на белорусскую территорию из Польши.Автомобиль оперативно оцепили, через КПП временно перестали пропускать транспорт. На место прибыли сотрудники МЧС и саперная группа.

белоруссия

брест

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, брест