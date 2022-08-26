09:53 26.08.2022 (обновлено: 11:12 26.08.2022)
В авто на границе Белоруссии и Польши нашли похожий на взрывчатку предмет
В автомобиле в пункте пропуска Брест нашли предмет, похожий на взрывное устройство
© Фото : Государственный пограничный комитет БеларусиОсмотр автомобиля в пункте пропуска Брест, в котором обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство
МИНСК, 26 авг — РИА Новости. В пункте пропуска Брест на белорусско-польской границе в автомобиле с российским госномером обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, работают саперы, сообщил государственный погранкомитет Белоруссии.
"В ходе осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5х9 см, который был прикреплен на днище авто, в районе переднего пассажирского сиденья", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что марка машины — Kia. Водитель — гражданин России — въехал на белорусскую территорию из Польши.
Автомобиль оперативно оцепили, через КПП временно перестали пропускать транспорт. На место прибыли сотрудники МЧС и саперная группа.