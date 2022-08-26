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В авто на границе Белоруссии и Польши нашли похожий на взрывчатку предмет - РИА Новости, 26.08.2022
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В авто на границе Белоруссии и Польши нашли похожий на взрывчатку предмет
В авто на границе Белоруссии и Польши нашли похожий на взрывчатку предмет - РИА Новости, 26.08.2022
В авто на границе Белоруссии и Польши нашли похожий на взрывчатку предмет
В пункте пропуска Брест на белорусско-польской границе в автомобиле с российским госномером обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, работают саперы,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T09:53
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в мире
белоруссия
брест
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МИНСК, 26 авг — РИА Новости. В пункте пропуска Брест на белорусско-польской границе в автомобиле с российским госномером обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, работают саперы, сообщил государственный погранкомитет Белоруссии.Отмечается, что марка машины — Kia. Водитель — гражданин России — въехал на белорусскую территорию из Польши.Автомобиль оперативно оцепили, через КПП временно перестали пропускать транспорт. На место прибыли сотрудники МЧС и саперная группа.
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в мире, белоруссия, брест
В мире, Белоруссия, Брест
09:53 26.08.2022 (обновлено: 11:12 26.08.2022)
 
В авто на границе Белоруссии и Польши нашли похожий на взрывчатку предмет

В автомобиле в пункте пропуска Брест нашли предмет, похожий на взрывное устройство

© Фото : Государственный пограничный комитет БеларусиОсмотр автомобиля в пункте пропуска Брест, в котором обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство
Осмотр автомобиля в пункте пропуска Брест, в котором обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : Государственный пограничный комитет Беларуси
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МИНСК, 26 авг — РИА Новости. В пункте пропуска Брест на белорусско-польской границе в автомобиле с российским госномером обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, работают саперы, сообщил государственный погранкомитет Белоруссии.

"В ходе осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5х9 см, который был прикреплен на днище авто, в районе переднего пассажирского сиденья", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что марка машины — Kia. Водитель — гражданин России — въехал на белорусскую территорию из Польши.
Автомобиль оперативно оцепили, через КПП временно перестали пропускать транспорт. На место прибыли сотрудники МЧС и саперная группа.
 
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