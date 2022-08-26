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Украинские военные обстреляли больницу в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/bolnitsa-1812434413.html
Украинские военные обстреляли больницу в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские военные обстреляли больницу в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 26.08.2022
Украинские военные обстреляли больницу в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские военные в пятницу обстреляли из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS больницу в ЛНР, три человека убиты, семеро ранены,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T21:47
2022-08-26T21:47
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
национальный центр управления обороной рф
оон
россия
сша
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские военные в пятницу обстреляли из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS больницу в ЛНР, три человека убиты, семеро ранены, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Двадцать шестого августа... подразделениями 27-й артиллерийской бригады ВСУ из американских реактивных систем HIMARS совершен обстрел больницы в городе Стаханове Луганской Народной Республики. В результате ракетного удара здание получило серьезные повреждения, по предварительным данным погибли три человека, семь – получили ранения различной степени тяжести", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что командирам украинских подразделений, отдавшим преступный приказ, "было заранее известно о том, что выбранная цель является действующим гражданским медицинским объектом (имеет обозначение в виде красных крестов на белом фоне), в котором на лечении находились пожилые люди, дети и беременные женщины".Начальник НЦУО призвал ООН, ВОЗ, Красный Крест и другие международные организации осудить действия киевских властей и немедленно принять меры по недопущению нанесения ударов по медицинским объектам.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20220826/oruzhie-1812227433.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, национальный центр управления обороной рф, оон, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Национальный центр управления обороной РФ, ООН, Россия, США
21:47 26.08.2022
 
Украинские военные обстреляли больницу в ЛНР из РСЗО HIMARS

Минобороны: при обстреле Киевом больницы в Стаханове из HIMARS погибли три человека

© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система HIMARS - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские военные в пятницу обстреляли из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS больницу в ЛНР, три человека убиты, семеро ранены, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Двадцать шестого августа... подразделениями 27-й артиллерийской бригады ВСУ из американских реактивных систем HIMARS совершен обстрел больницы в городе Стаханове Луганской Народной Республики. В результате ракетного удара здание получило серьезные повреждения, по предварительным данным погибли три человека, семь – получили ранения различной степени тяжести", - сказал Мизинцев.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
09:31Специальная военная операция на Украине
На Украине точно не знают, где окажется оружие из США, заявили в Пентагоне
Он уточнил, что командирам украинских подразделений, отдавшим преступный приказ, "было заранее известно о том, что выбранная цель является действующим гражданским медицинским объектом (имеет обозначение в виде красных крестов на белом фоне), в котором на лечении находились пожилые люди, дети и беременные женщины".
Начальник НЦУО призвал ООН, ВОЗ, Красный Крест и другие международные организации осудить действия киевских властей и немедленно принять меры по недопущению нанесения ударов по медицинским объектам.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНациональный центр управления обороной РФООНРоссияСША
 
 
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