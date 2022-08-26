https://ria.ru/20220826/bolnitsa-1812434413.html

Украинские военные обстреляли больницу в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские военные обстреляли больницу в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 26.08.2022

Украинские военные обстреляли больницу в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские военные в пятницу обстреляли из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS больницу в ЛНР, три человека убиты, семеро ранены,... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T21:47

2022-08-26T21:47

2022-08-26T21:47

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские военные в пятницу обстреляли из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS больницу в ЛНР, три человека убиты, семеро ранены, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Двадцать шестого августа... подразделениями 27-й артиллерийской бригады ВСУ из американских реактивных систем HIMARS совершен обстрел больницы в городе Стаханове Луганской Народной Республики. В результате ракетного удара здание получило серьезные повреждения, по предварительным данным погибли три человека, семь – получили ранения различной степени тяжести", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что командирам украинских подразделений, отдавшим преступный приказ, "было заранее известно о том, что выбранная цель является действующим гражданским медицинским объектом (имеет обозначение в виде красных крестов на белом фоне), в котором на лечении находились пожилые люди, дети и беременные женщины".Начальник НЦУО призвал ООН, ВОЗ, Красный Крест и другие международные организации осудить действия киевских властей и немедленно принять меры по недопущению нанесения ударов по медицинским объектам.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20220826/oruzhie-1812227433.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, национальный центр управления обороной рф, оон, россия, сша