https://ria.ru/20220826/boeviki-1812440378.html

Украинские боевики оборудовали опорный пункт в школе в Белицком

Украинские боевики оборудовали опорный пункт в школе в Белицком - РИА Новости, 26.08.2022

Украинские боевики оборудовали опорный пункт в школе в Белицком

Украинские боевики в школе в Белицком в ДНР оборудовали опорный пункт, рядом разместили бронетехнику и артиллерию, а жильцов близлежащих домов используют как... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T22:26

2022-08-26T22:26

2022-08-26T22:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские боевики в школе в Белицком в ДНР оборудовали опорный пункт, рядом разместили бронетехнику и артиллерию, а жильцов близлежащих домов используют как живой щит, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Белицком Донецкой Народной Республики украинские националисты в здании школы № 10 (ул. Трудовая) оборудовали опорный пункт, а на прилегающей территории разместили тяжелую бронетехнику и артиллерийские орудия, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась, националисты используют их в качестве "живого щита", - заявил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, михаил мизинцев, украина, вооруженные силы украины