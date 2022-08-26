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Украинские боевики стали переодеваться в гражданскую одежду для маскировки - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/boeviki-1812238384.html
Украинские боевики стали переодеваться в гражданскую одежду для маскировки
Украинские боевики стали переодеваться в гражданскую одежду для маскировки - РИА Новости, 26.08.2022
Украинские боевики стали переодеваться в гражданскую одежду для маскировки
Украинские боевики на харьковском направлении из-за повысившейся активности российских разведывательных БПЛА стали использовать новую тактику маскировки - они... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T10:34
2022-08-26T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 авг - РИА Новости. Украинские боевики на харьковском направлении из-за повысившейся активности российских разведывательных БПЛА стали использовать новую тактику маскировки - они часто переодеваются в гражданскую одежду и передвигаются между позициями на гражданских автомобилях.Как передает корреспондент РИА Новости, который провел день в пункте управления беспилотных систем союзных сил, боевики все чаще передвигаются на гражданских автомобилях между позициями и носят гражданскую одежду.Бойцы российского спецназа, корректирующие при помощи БПЛА огонь артиллерии, рассказали, что украинские боевики знают, что российская армия не наносит удары по мирному населению, поэтому они стараются разместить свои огневые точки рядом с жилой застройкой и "мимикрируют" под гражданских лиц.Тем не менее опытные операторы БПЛА научились распознавать обман за счет постоянного наблюдения и учета всех автомобилей и их активности на определенном участке местности."Все равно даже самые замаскированные позиции можно вскрыть: рано или поздно им должны подвести воду, еду, а кто-то захочет в туалет и выйдет в соседние кусты, вскрыв себя", - говорят российские бойцы, наблюдающие за полем боя с воздуха.При обнаружении цели штаб запрашивает расстояние до ближайшего мирного дома, чтобы избежать потерь гражданского населения. Если обнаруженная цель находится на достаточном удалении от невоенных объектов, то по ней можно наносить удар.
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
10:34 26.08.2022
 
Украинские боевики стали переодеваться в гражданскую одежду для маскировки

Украинские боевики стали переодеваться в гражданскую одежду из-за работы российских БПЛА

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 авг - РИА Новости. Украинские боевики на харьковском направлении из-за повысившейся активности российских разведывательных БПЛА стали использовать новую тактику маскировки - они часто переодеваются в гражданскую одежду и передвигаются между позициями на гражданских автомобилях.
Как передает корреспондент РИА Новости, который провел день в пункте управления беспилотных систем союзных сил, боевики все чаще передвигаются на гражданских автомобилях между позициями и носят гражданскую одежду.
Бойцы российского спецназа, корректирующие при помощи БПЛА огонь артиллерии, рассказали, что украинские боевики знают, что российская армия не наносит удары по мирному населению, поэтому они стараются разместить свои огневые точки рядом с жилой застройкой и "мимикрируют" под гражданских лиц.
Тем не менее опытные операторы БПЛА научились распознавать обман за счет постоянного наблюдения и учета всех автомобилей и их активности на определенном участке местности.
"Все равно даже самые замаскированные позиции можно вскрыть: рано или поздно им должны подвести воду, еду, а кто-то захочет в туалет и выйдет в соседние кусты, вскрыв себя", - говорят российские бойцы, наблюдающие за полем боя с воздуха.
При обнаружении цели штаб запрашивает расстояние до ближайшего мирного дома, чтобы избежать потерь гражданского населения. Если обнаруженная цель находится на достаточном удалении от невоенных объектов, то по ней можно наносить удар.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
09:31Специальная военная операция на Украине
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