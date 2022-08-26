https://ria.ru/20220826/blokirovka-1812446673.html

Постпредство при ООН в Женеве обратилось к УВКПЧ из-за блокировки RT France

Постпредство при ООН в Женеве обратилось к УВКПЧ из-за блокировки RT France - РИА Новости, 26.08.2022

Постпредство при ООН в Женеве обратилось к УВКПЧ из-за блокировки RT France

Диппредставительство России при ООН в Женеве официально обратилось к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой отреагировать на... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T23:22

2022-08-26T23:22

2022-08-26T23:22

в мире

оон

евросоюз

обсе

сергей лавров

валерий фадеев

мишель бачелет

rt france

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ЖЕНЕВА, 26 авг – РИА Новости. Диппредставительство России при ООН в Женеве официально обратилось к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой отреагировать на нарушение свободы слова, коей является блокировка RT France со стороны ЕС, говорится в опубликованном в пятницу заявлении дипмиссии."Постоянное представительство России при ООН в Женеве официально обратилось к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и специальному докладчику СПЧ по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан с просьбой призвать внимательно изучить и дать надлежащий ответ на этот пример очевидного нарушения свободы слова, происходящего в "просвещенной Европе", - сказано в документе.Ранее суд ЕС отклонил иск RT France о приостановке действия санкций Евросоюза, в рамках которых было запрещено вещание ряда СМИ, в том числе RT. Телеканал уже заявил о намерении подать апелляцию."Европа, которая на бумаге претендует на то, чтобы быть оплотом "свобод и демократии", на практике очень избирательна в своих подходах, когда дело доходит до определения и реализации основных прав человека. В частности, в отношении свободы выражения мнений и доступа к информации", - считает дипмиссия.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.Также ЕС приостановил вещание на своей территории трех государственных российских телеканалов: Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр – Международный.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220728/moderatsiya-1805476677.html

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в мире, оон, евросоюз, обсе, сергей лавров, валерий фадеев, мишель бачелет, rt france