Постпредство при ООН в Женеве обратилось к УВКПЧ из-за блокировки RT France
Постпредство при ООН в Женеве обратилось к УВКПЧ из-за блокировки RT France со стороны ЕС
Офис телеканала RT France в Париже. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 26 авг – РИА Новости. Диппредставительство России при ООН в Женеве официально обратилось к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой отреагировать на нарушение свободы слова, коей является блокировка RT France со стороны ЕС, говорится в опубликованном в пятницу заявлении дипмиссии.
"Постоянное представительство России при ООН в Женеве официально обратилось к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и специальному докладчику СПЧ по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан с просьбой призвать внимательно изучить и дать надлежащий ответ на этот пример очевидного нарушения свободы слова, происходящего в "просвещенной Европе", - сказано в документе.
Ранее суд ЕС отклонил иск RT France о приостановке действия санкций Евросоюза, в рамках которых было запрещено вещание ряда СМИ, в том числе RT. Телеканал уже заявил о намерении подать апелляцию.
"Европа, которая на бумаге претендует на то, чтобы быть оплотом "свобод и демократии", на практике очень избирательна в своих подходах, когда дело доходит до определения и реализации основных прав человека. В частности, в отношении свободы выражения мнений и доступа к информации", - считает дипмиссия.
Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.
Также ЕС приостановил вещание на своей территории трех государственных российских телеканалов: Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр – Международный.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.