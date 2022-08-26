https://ria.ru/20220826/bespilotniki-1812434220.html

В Бердянске ПВО уничтожила два беспилотника

В Бердянске ПВО уничтожила два беспилотника - РИА Новости, 26.08.2022

В Бердянске ПВО уничтожила два беспилотника

Система ПВО сбила два дрона в небе над Бердянском, никто не пострадал, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T21:46

2022-08-26T21:46

2022-08-26T22:14

специальная военная операция на украине

бердянск

украина

вооруженные силы украины

в мире

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости. Система ПВО сбила два дрона в небе над Бердянском, никто не пострадал, сообщила администрация города в Telegram-канале.В городской администрации подчеркнули, что дроны летели со стороны моря по направлению к детскому лагерю "Красная гвоздика", где проходило закрытие смены. На мероприятии присутствовали более 250 детей.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220826/kherson-1812334425.html

бердянск

украина

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бердянск, украина, вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, херсонская область