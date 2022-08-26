21:46 26.08.2022 (обновлено: 22:14 26.08.2022)
В Бердянске ПВО уничтожила два беспилотника
Власти Бердянска: средства ПВО уничтожили два беспилотника в районе микрорайона "Коса"
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук" Вооруженных сил России на боевых позициях
Зенитный ракетный комплекс "Бук" Вооруженных сил России на боевых позициях. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости. Система ПВО сбила два дрона в небе над Бердянском, никто не пострадал, сообщила администрация города в Telegram-канале.
"Cегодня в 21:00 средствами противовоздушной обороны в районе микрорайона "Коса" города Бердянска были уничтожены два беспилотных летательных аппарата неустановленного образца", — говорится в публикации.
В городской администрации подчеркнули, что дроны летели со стороны моря по направлению к детскому лагерю "Красная гвоздика", где проходило закрытие смены. На мероприятии присутствовали более 250 детей.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.