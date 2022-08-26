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В Бердянске ПВО уничтожила два беспилотника - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/bespilotniki-1812434220.html
В Бердянске ПВО уничтожила два беспилотника
В Бердянске ПВО уничтожила два беспилотника - РИА Новости, 26.08.2022
В Бердянске ПВО уничтожила два беспилотника
Система ПВО сбила два дрона в небе над Бердянском, никто не пострадал, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T21:46
2022-08-26T22:14
специальная военная операция на украине
бердянск
украина
вооруженные силы украины
в мире
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости. Система ПВО сбила два дрона в небе над Бердянском, никто не пострадал, сообщила администрация города в Telegram-канале.В городской администрации подчеркнули, что дроны летели со стороны моря по направлению к детскому лагерю "Красная гвоздика", где проходило закрытие смены. На мероприятии присутствовали более 250 детей.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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бердянск
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бердянск, украина, вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Запорожская область, Херсонская область
21:46 26.08.2022 (обновлено: 22:14 26.08.2022)
 
В Бердянске ПВО уничтожила два беспилотника

Власти Бердянска: средства ПВО уничтожили два беспилотника в районе микрорайона "Коса"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук" Вооруженных сил России на боевых позициях
Зенитный ракетный комплекс Бук Вооруженных сил России на боевых позициях - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетный комплекс "Бук" Вооруженных сил России на боевых позициях. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости. Система ПВО сбила два дрона в небе над Бердянском, никто не пострадал, сообщила администрация города в Telegram-канале.
"Cегодня в 21:00 средствами противовоздушной обороны в районе микрорайона "Коса" города Бердянска были уничтожены два беспилотных летательных аппарата неустановленного образца", — говорится в публикации.
В городской администрации подчеркнули, что дроны летели со стороны моря по направлению к детскому лагерю "Красная гвоздика", где проходило закрытие смены. На мероприятии присутствовали более 250 детей.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Работающие системы ПВО над Херсоном - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 15:59Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБердянскУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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