https://ria.ru/20220826/bespilotniki-1812286345.html
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1813 украинских беспилотников
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1813 украинских беспилотников - РИА Новости, 26.08.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1813 украинских беспилотников
С начала специальной военной операции уничтожено 1813 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:59
2022-08-26T12:59
2022-08-26T12:59
специальная военная операция на украине
технологии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. С начала специальной военной операции уничтожено 1813 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1813 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4392 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5054 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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технологии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1813 украинских беспилотников
Минобороны: ВС России с 24 февраля уничтожили 1813 БПЛА ВСУ, 273 самолета, 148 вертолетов