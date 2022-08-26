https://ria.ru/20220826/bespilotniki-1812286345.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1813 украинских беспилотников

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1813 украинских беспилотников - РИА Новости, 26.08.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1813 украинских беспилотников

С начала специальной военной операции уничтожено 1813 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:59

2022-08-26T12:59

2022-08-26T12:59

специальная военная операция на украине

технологии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. С начала специальной военной операции уничтожено 1813 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1813 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4392 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5054 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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технологии, ситуация в днр и лнр