https://ria.ru/20220826/bespilotnik-1812285871.html
Российская ПВО перехватила шесть украинских беспилотников
Российская ПВО перехватила шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 26.08.2022
Российская ПВО перехватила шесть украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки шесть украинских беспилотников, баллистическую ракету "Точка-У" и шесть снарядов РСЗО HIMARS и РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:57
2022-08-26T12:57
2022-08-26T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки шесть украинских беспилотников, баллистическую ракету "Точка-У" и шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в пятницу."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Комсомольское Донецкой народной республики, Байрак, Изюм Харьковской области, Безымянное и Степное Херсонской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что перехвачены баллистическая ракета "Точка-У" в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российская ПВО перехватила шесть украинских беспилотников
Минобороны: российская ПВО перехватила шесть украинских беспилотников и ракету "Точка-У"