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Российская ПВО перехватила шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/bespilotnik-1812285871.html
Российская ПВО перехватила шесть украинских беспилотников
Российская ПВО перехватила шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 26.08.2022
Российская ПВО перехватила шесть украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки шесть украинских беспилотников, баллистическую ракету "Точка-У" и шесть снарядов РСЗО HIMARS и РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:57
2022-08-26T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки шесть украинских беспилотников, баллистическую ракету "Точка-У" и шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в пятницу."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Комсомольское Донецкой народной республики, Байрак, Изюм Харьковской области, Безымянное и Степное Херсонской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что перехвачены баллистическая ракета "Точка-У" в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
херсонская область
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
донецк (днр)
новая каховка
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в мире, харьковская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, днр, донецк (днр), новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донбасс, Донецкая Народная Республика, ДНР, Донецк (ДНР), Новая Каховка
12:57 26.08.2022
 
Российская ПВО перехватила шесть украинских беспилотников

Минобороны: российская ПВО перехватила шесть украинских беспилотников и ракету "Точка-У"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф" в Севастополе
Комплекс ПВО С-400 Триумф в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комплекс ПВО С-400 "Триумф" в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки шесть украинских беспилотников, баллистическую ракету "Точка-У" и шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в пятницу.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Комсомольское Донецкой народной республики, Байрак, Изюм Харьковской области, Безымянное и Степное Херсонской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перехвачены баллистическая ракета "Точка-У" в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаДНРДонецк (ДНР)Новая Каховка
 
 
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