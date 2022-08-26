https://ria.ru/20220826/bespilotnik-1812285871.html

Российская ПВО перехватила шесть украинских беспилотников

Российская ПВО перехватила шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 26.08.2022

Российская ПВО перехватила шесть украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки шесть украинских беспилотников, баллистическую ракету "Точка-У" и шесть снарядов РСЗО HIMARS и РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:57

2022-08-26T12:57

2022-08-26T12:57

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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украина

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки шесть украинских беспилотников, баллистическую ракету "Точка-У" и шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в пятницу."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Комсомольское Донецкой народной республики, Байрак, Изюм Харьковской области, Безымянное и Степное Херсонской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что перехвачены баллистическая ракета "Точка-У" в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Владимир Лаврентьев

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