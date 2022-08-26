https://ria.ru/20220826/bespilotnik-1812241542.html

Российский спецназ показал работу беспилотников ижевского производства

Российский спецназ показал работу беспилотников ижевского производства - РИА Новости, 26.08.2022

Российский спецназ показал работу беспилотников ижевского производства

Союзные силы стали более активно применять разведывательные беспилотники для корректировки артиллерии в ходе спецоперации на Украине, на одном из участков... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T10:43

2022-08-26T10:43

2022-08-26T12:39

безопасность

ижевск

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 авг - РИА Новости. Союзные силы стали более активно применять разведывательные беспилотники для корректировки артиллерии в ходе спецоперации на Украине, на одном из участков харьковского направления бойцы российского спецназа показали корреспонденту РИА Новости, как происходит работа с беспилотными системами.В качестве примера была продемонстрирована одна из модификаций отечественного БПЛА ZALA, который производится в Ижевске на предприятии, входящим в состав концерна "Калашников".Данный аппарат имеет вес около 10 килограммов и несет на себе камеру высокого разрешения. На сайте производителя сказано, что беспилотник может развивать скорость в диапазоне от 40 до 120 километров в час, нести 3 килограмма полезной нагрузки и в управляемом режиме залетать на расстояние до 45 километров, а электробатареи хватает на 3 часа.Время развертывания составляет всего несколько минут, еще пять минут уходит на закачку воздуха в систему пневматической пусковой катапульты.Часть характеристик засекречена, как и нельзя показывать интерфейс экрана управления, но на дисплее есть все параметры полета.Бойцы хвалят дублирование каналов управления, которое дает возможность работать даже в зоне радиоэлектронного подавления противника. Это даёт живучесть аппарату и его гарантированное возвращение даже при облучении.По словам операторов БПЛА, противник активно использует западные системы РЭБ, но даже в таких сложных условиях спецназ благодаря технике может работать по выявлению целей, облетая проблемные зоны.Беспилотник работает во взаимодействии с российской системой контрбатарейной борьбы "Зоопарк", которая выявляет артиллерийские позиции. При поступлении сигнала в зону предполагаемой активности вылетает "птичка", которая может с воздуха обнаружить даже замаскированное орудие по характерным признакам, например, следы выкатывания ствола на позицию, валяющиеся ящики из под боеприпасов тоже могут подсказать оператору о том, что в соседней зеленой посадке может прятаться враг, за которым можно проследить: рано или поздно ему привезут боеприпасы или воду, и тем самым противник вскроет своё нахождение.Корректировка огня позволяет точечно и уверенно наносить удары по противнику, при этом не задевая гражданскую инфраструктуру.

https://ria.ru/20220826/boeviki-1812238384.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220826/grad-1812237595.html

ижевск

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Работа операторов российских беспилотников ZALA на харьковском направлении Корреспондент РИА Новости ознакомился с работой операторов российских беспилотников ZALA на харьковском направлении. Разведчики рассказывают, что противник активно маскирует позиции за счет густой растительности, но даже в таких условиях удается их обнаружить 2022-08-26T10:43 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, ижевск