https://ria.ru/20220826/berdyansk-1812323083.html
В Бердянске прогремел взрыв
В Бердянске прогремел взрыв - РИА Новости, 26.08.2022
В Бердянске прогремел взрыв
В Бердянске прогремел взрыв, смертельное ранение получил замначальника местной ГАИ, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T15:14
2022-08-26T15:14
2022-08-26T16:42
в мире
бердянск
специальная военная операция на украине
мариуполь
происшествия
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БЕРДЯНСК, 26 авг — РИА Новости. В Бердянске прогремел взрыв, смертельное ранение получил замначальника местной ГАИ, сообщили РИА Новости в администрации города.Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями, ему начали оказывать всю необходимую помощь, но пациент скончался.Как уточнили в администрации со ссылкой на следствие, злоумышленники начинили взрывное устройство поражающими элементами и закрепили на высоте более трех метров на дереве. По счастливой случайности на детской площадке, расположенной рядом, никого не было.По словам собеседника агентства, основная версия следователей — теракт. Его цель заключалась в покушении на жизни мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя, "поскольку преступники выбрали общественно опасный способ убийства, а погибший Александр Колесников оказался в этом месте случайно".Представитель администрации подчеркнул, что за этим стоит преступный киевский режим.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Украинские спецслужбы периодически совершают диверсии и теракты против местных властей на освобожденных территориях. Так, на этой неделе в результате подрыва автомобиля погиб глава администрации населенного пункта Михайловка в Запорожской области Иван Сушко. Он вез в детский сад свою приемную дочь, девочка выжила.
https://ria.ru/20220823/terakt-1811652718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бердянск, мариуполь, происшествия
В мире, Бердянск, Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Происшествия
15:14 26.08.2022 (обновлено: 16:42 26.08.2022)
В Бердянске прогремел взрыв
В Бердянске прогремел взрыв рядом с оздоровительным центром "Криворожский горняк"
БЕРДЯНСК, 26 авг — РИА Новости. В Бердянске прогремел взрыв, смертельное ранение получил замначальника местной ГАИ, сообщили РИА Новости в администрации города.
"У оздоровительного центра "Криворожский горняк", где проживают беженцы из города Мариуполя
, произошел взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек — заместитель начальника ГАИ города Бердянска
Александр Колесников", — сказал собеседник агентства.
Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями, ему начали оказывать всю необходимую помощь, но пациент скончался.
Как уточнили в администрации со ссылкой на следствие, злоумышленники начинили взрывное устройство поражающими элементами и закрепили на высоте более трех метров на дереве. По счастливой случайности на детской площадке, расположенной рядом, никого не было.
По словам собеседника агентства, основная версия следователей — теракт. Его цель заключалась в покушении на жизни мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя, "поскольку преступники выбрали общественно опасный способ убийства, а погибший Александр Колесников оказался в этом месте случайно".
Представитель администрации подчеркнул, что за этим стоит преступный киевский режим.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области
. Украинские спецслужбы периодически совершают диверсии и теракты против местных властей на освобожденных территориях. Так, на этой неделе в результате подрыва автомобиля погиб глава администрации населенного пункта Михайловка в Запорожской области Иван Сушко. Он вез в детский сад свою приемную дочь, девочка выжила.