https://ria.ru/20220826/berdyansk-1812323083.html

В Бердянске прогремел взрыв

В Бердянске прогремел взрыв - РИА Новости, 26.08.2022

В Бердянске прогремел взрыв

В Бердянске прогремел взрыв, смертельное ранение получил замначальника местной ГАИ, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T15:14

2022-08-26T15:14

2022-08-26T16:42

в мире

бердянск

специальная военная операция на украине

мариуполь

происшествия

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БЕРДЯНСК, 26 авг — РИА Новости. В Бердянске прогремел взрыв, смертельное ранение получил замначальника местной ГАИ, сообщили РИА Новости в администрации города.Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями, ему начали оказывать всю необходимую помощь, но пациент скончался.Как уточнили в администрации со ссылкой на следствие, злоумышленники начинили взрывное устройство поражающими элементами и закрепили на высоте более трех метров на дереве. По счастливой случайности на детской площадке, расположенной рядом, никого не было.По словам собеседника агентства, основная версия следователей — теракт. Его цель заключалась в покушении на жизни мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя, "поскольку преступники выбрали общественно опасный способ убийства, а погибший Александр Колесников оказался в этом месте случайно".Представитель администрации подчеркнул, что за этим стоит преступный киевский режим.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Украинские спецслужбы периодически совершают диверсии и теракты против местных властей на освобожденных территориях. Так, на этой неделе в результате подрыва автомобиля погиб глава администрации населенного пункта Михайловка в Запорожской области Иван Сушко. Он вез в детский сад свою приемную дочь, девочка выжила.

https://ria.ru/20220823/terakt-1811652718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бердянск, мариуполь, происшествия