https://ria.ru/20220826/aes-1812232627.html

Венгрия дала разрешение на строительство двух энергоблоков АЭС "Пакш-2"

Венгрия дала разрешение на строительство двух энергоблоков АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 26.08.2022

Венгрия дала разрешение на строительство двух энергоблоков АЭС "Пакш-2"

Венгерское управление по атомной энергии выдало разрешение на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2", свидетельствует текст документа,... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T10:07

2022-08-26T10:07

2022-08-26T14:58

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аэс "пакш-2"

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БУДАПЕШТ, 26 авг — РИА Новости. Венгерское управление по атомной энергии выдало разрешение на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2", свидетельствует текст документа, опубликованного на сайте управления.Отмечается, что лицензия действительна десять лет с даты оформления.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков № 5 и № 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.

https://ria.ru/20220813/vengriya-1809370214.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, венгрия, аэс "пакш-2", россия, будапешт