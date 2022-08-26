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Венгрия дала разрешение на строительство двух энергоблоков АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 26.08.2022
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Венгрия дала разрешение на строительство двух энергоблоков АЭС "Пакш-2"
Венгрия дала разрешение на строительство двух энергоблоков АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 26.08.2022
Венгрия дала разрешение на строительство двух энергоблоков АЭС "Пакш-2"
Венгерское управление по атомной энергии выдало разрешение на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2", свидетельствует текст документа,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T10:07
2022-08-26T14:58
в мире
венгрия
аэс "пакш-2"
россия
будапешт
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БУДАПЕШТ, 26 авг — РИА Новости. Венгерское управление по атомной энергии выдало разрешение на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2", свидетельствует текст документа, опубликованного на сайте управления.Отмечается, что лицензия действительна десять лет с даты оформления.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков № 5 и № 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
https://ria.ru/20220813/vengriya-1809370214.html
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в мире, венгрия, аэс "пакш-2", россия, будапешт
В мире, Венгрия, АЭС "Пакш-2", Россия, Будапешт
10:07 26.08.2022 (обновлено: 14:58 26.08.2022)
 
Венгрия дала разрешение на строительство двух энергоблоков АЭС "Пакш-2"

Венгрия дала разрешение на строительство пятого и шестого энергоблоков АЭС "Пакш-2"

© Фото : АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 авг — РИА Новости. Венгерское управление по атомной энергии выдало разрешение на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2", свидетельствует текст документа, опубликованного на сайте управления.

"Государственное управление по атомной энергии <...> дает разрешение на сооружение 5-го и 6-го блоков атомной электростанции, которые будут сооружены на базе "Пакш", — говорится в документе.

Отмечается, что лицензия действительна десять лет с даты оформления.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков № 5 и № 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
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