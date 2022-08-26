https://ria.ru/20220826/aeroport-1812222835.html
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 26.08.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 сентября, сообщает Росавиация. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T09:03
2022-08-26T09:03
2022-08-26T10:27
россия
анапа
белгород
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 сентября, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 сентября 2022 года", — говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Данный режим действует с 24 февраля.
https://ria.ru/20220825/lastochka-1812182555.html
россия
анапа
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анапа, белгород, новости - туризм
Россия, Анапа, Белгород, Туризм, Новости - Туризм
09:03 26.08.2022 (обновлено: 10:27 26.08.2022)
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 4 сентября