https://ria.ru/20220826/aeroport-1812222835.html

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 26.08.2022

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 сентября, сообщает Росавиация. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T09:03

2022-08-26T09:03

2022-08-26T10:27

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новости - туризм

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 сентября, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 сентября 2022 года", — говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Данный режим действует с 24 февраля.

https://ria.ru/20220825/lastochka-1812182555.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, анапа, белгород, новости - туризм