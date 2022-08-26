https://ria.ru/20220826/aeroflot-1812316397.html

"Аэрофлот" запустил акцию на рейсы по России со скидками до 50 процентов

"Аэрофлот" запустил акцию на рейсы по России со скидками до 50 процентов - РИА Новости, 26.08.2022

"Аэрофлот" запустил акцию на рейсы по России со скидками до 50 процентов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила о запуске акции на осенние рейсы по России со скидками до 50%. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T14:54

2022-08-26T14:54

2022-08-26T14:54

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила о запуске акции на осенние рейсы по России со скидками до 50%."Аэрофлот" запускает большую акцию со скидками до 50% на полеты по внутрироссийским направлениям в течение осени. Авиабилеты по выгодным ценам можно приобрести с 26 августа по 2 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.Полет необходимо совершить с 1 сентября по 30 ноября 2022 года на собственных рейсах "Аэрофлота", а также рейсах авиакомпании "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU. Предложение действует на прямые рейсы между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском и другими городами России. Также тарифы комбинируются для транзитных перевозок между российскими городами через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск.В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом ("оптимум") и без багажа ("лайт"). Все таксы и сборы включены. Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции, а также правилах бронирования и оплаты опубликована на официальном сайте авиакомпании.

https://ria.ru/20220824/pobeda-1811902990.html

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экономика, россия, москва, санкт-петербург, аэрофлот, "аврора", туризм, новости - туризм